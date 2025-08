SEA V.League 2025 : la Thaïlande assure l’essentiel, le Vietnam continue d’y croire

Photo : TVA/CVN

Avant le match, les deux équipes totalisaient six points lors de leurs deux premiers matchs, et le vainqueur était bien parti pour remporter le titre aller. Les experts estimaient qu’avec l’absence de la star thaïlandaise Chatchu-on pour cause de blessure, c’était la meilleure chance pour le Vietnam de détrôner la domination thaïlandaise.

Le Vietnam a aligné une solide équipe de départ, composée de joueuses clés comme Thanh Thuy, Bich Tuyên, Lâm Oanh, Khanh Dang et les talentueuses Nguyên Thi Uyên et Bich Thuy.

Le premier set a été marqué par une bataille acharnée. La Thaïlande a impressionné par sa défense emblématique, ses contres et ses attaques intelligentes, tandis que le Vietnam a parfois peiné à réceptionner la première balle.

Le Vietnam a mené pendant la majeure partie du premier set, conservant une avance de 2-4 points, mais la Thaïlande a pris l’avantage 21-20 en fin de set. Cependant, le Vietnam a riposté, Bich Tuyên marquant un point crucial pour reprendre l’avantage à 23-22. Un contre réussi de Thanh Thuy et une erreur d’attaque thaïlandaise ont scellé la victoire du Vietnam 25-23 dans le premier set.

Cependant, cette dynamique n’a pas été maintenue. La défense thaïlandaise a efficacement neutralisé les meilleures attaquantes vietnamiennes dans le deuxième set. Combiné à de multiples erreurs de réception, le Vietnam a accusé un retard pouvant atteindre sept points.

L’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt a fait entrer Kim Thoa en remplacement de la passeuse Lâm Oanh, aidant ainsi l’équipe à retrouver son rythme. Un moment controversé a eu lieu lorsque l’amorti de Nguyên Thi Uyên a semblé atterrir, mais malgré les preuves vidéo corroborant les affirmations du Vietnam, l’arbitre principal a accordé le point à la Thaïlande. Cette décision a déstabilisé les Vietnamiennes, qui ont concédé les trois points suivants et perdu le set 19-25.

Dans le troisième set, le Vietnam a d’abord peiné, mais a trouvé son rythme à mi-parcours. Thanh Thuy a marqué deux points consécutifs pour donner l’avantage à son équipe 16-15. Gardant son sang-froid, le Vietnam a obtenu quatre balles de set et a remporté le set 25-21.

Le quatrième set a été à l’image du deuxième, la Thaïlande prenant rapidement l’avantage 5-1 et 12-7. Le Vietnam a réduit l’écart à deux points à un moment donné, mais les cinq contres réussis et le jeu défensif solide de la Thaïlande se sont avérés décisifs pour remporter le set 25-17, égalisant à 2-2.

Le dernier set a été serré, le Vietnam menant de justesse 8-7 au changement de match. Mais la maîtrise du contre et la finition impeccable de la Thaïlande ont renversé la situation, prenant l’avantage 12-9 et terminant le match 15-11.

Malgré cette défaite, c’était la première fois que le Vietnam remportait deux sets contre la Thaïlande sur son sol. Avec 7 points en trois matchs, le Vietnam a une nouvelle fois terminé deuxième, tandis que la Thaïlande a confirmé sa place de meilleure équipe féminine de volley-ball d’Asie du Sud-Est.

L’entraîneur Nguyên Tuân Kiêt et son équipe chercheront à poursuivre sur cette lancée à l’approche du match retour de la SEA V.League 2025, qui se déroulera du 8 au 10 août dans la province de Ninh Binh.

VNA/CVN