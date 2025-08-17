Saigontourist : tournoi de golf caritatif pour les élèves défavorisés

Fidèle à son engagement social depuis près de 20 ans, le groupe Saigontourist a organisé avec succès, à Hô Chi Minh-Ville, la 19e édition de son tournoi de golf au profit de la communauté.

L’événement ne se limite pas à une compétition sportive, mais porte un message fort affirmant la responsabilité sociale et l’engagement en faveur du développement durable de Saigontourist, notamment à l’occasion du 50e anniversaire de la fondation du groupe (1er août 1975).

Photo : Saigontourist/CVN

Cette année, le tournoi a permis de collecter des fonds pour offrir 1.000 bourses d’études, d’une valeur totale d’un milliard de dôngs, destinées à des élèves méritants en situation difficile à Hô Chi Minh-Ville et dans les provinces voisines. L’ensemble des dons sera remis directement aux bénéficiaires, en partenariat avec l’Association de soutien aux patients démunis de Hô Chi Minh-Ville, contribuant à éclairer l’avenir des jeunes générations.

“Nous sommes fiers que ce tournoi soit devenu un pont reliant les golfeurs, les entreprises partenaires et la communauté, unis pour créer des valeurs humaines profondes. Ce tournoi n’est pas seulement un événement sportif, mais aussi une fête de la solidarité et du partage. Il s’agit de l’une des activités les plus marquantes et significatives dans le cadre du programme de célébration du 50e anniversaire de sa fondation. Nous sommes convaincus que cet événement continuera de recevoir un soutien chaleureux afin de diffuser de belles valeurs au sein de la société, célébrant ensemble les 50 ans d’essor de Saigontourist aux côtés du pays”, a déclaré Pham Huy Binh, président du Conseil des membres de Saigontourist.

Trois mille golfeurs sur les greens

Lancé en 2006, le tournoi de golf pour la communauté de Saigontourist est devenu un symbole philanthropique de l’entreprise. Jusqu’à présent, l’événement a attiré environ 3.000 participants et constitué un fonds caritatif durable contribuant

à de nombreux programmes de bien-être social à travers le pays. Plus de 12 milliards de dôngs ont été collectés, dont plus de

8 milliards destinés aux bourses d’études.

Photo : Saigontourist/CVN

Les dons collectés au fil des ans ont été utilisés à des fins nobles, ayant eu un impact positif sur des milliers de vies. Le programme a offert des milliers de bourses à des élèves et étudiants méritants issus de milieux défavorisés, y compris les enfants de l’école pour aveugles Nguyên Dinh Chiêu, les orphelinats à Hô Chi Minh-Ville et dans les régions voisines, ainsi que les enfants orphelins en raison de la pandémie de COVID-19.

Le programme a également financé des opérations cardiaques et ophtalmologiques, des soins médicaux gratuits pour les patients démunis, contribuant à améliorer leur qualité de vie. Il a aussi soutenu des programmes d’aide humanitaire pour

les minorités ethniques touchées par des catastrophes naturelles, la construction de logements pour des familles méritantes, des ponts dans les zones rurales reculées, améliorant les infrastructures et le quotidien des populations locales.

La compétition des golfeurs a eu lieu le 2 août. Les cérémonies de remise des bourses et des prix se sont déroulées le même jour au club-house du Vietnam Golf & Country Club.

Cet événement confirme une fois de plus la position de Saigontourist - 50 ans de développement aux côtés du pays - en tant qu’entreprise non seulement solide économiquement, mais aussi profondément humaine, toujours pionnière dans les actions en faveur de la communauté, contribuant à la construction d’une société meilleure et plus solidaire.

Minh Thu/CVN