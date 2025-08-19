Les Vietnamiens à l’étranger dynamisent le début de la V-League 2025/26

Deux joueurs vietnamiens à l’étranger, Chung Nguyen Do et Vadim Nguyen, ont marqué de leur empreinte la première journée de la V-League 2025/26, offrant ainsi à l’entraîneur Kim Sang Sik de nouvelles options pour l’équipe U23 du Vietnam dans les semaines à venir.

La saison 2025/26 voit affluer une vague de footballeurs vietnamiens d’outre-mer revenant évoluer en V-League. Parmi eux, Chung Nguyen Do, Vadim Nguyen, Brandon Ly… figurent parmi les noms les plus en vue. Ayant tous évolué un temps en Europe, ils sont attendus comme un souffle nouveau pour le championnat vietnamien.

Lors de cette première journée, Brandon Ly (Police de Hanoi) et Damian Vu Thanh (The Cong Viettel ) n’ont cependant pas été inscrits par leurs clubs respectifs. Ces deux joueurs rencontrent encore des difficultés d’adaptation au contexte du football vietnamien.

Même en franchissant cet obstacle, il leur serait difficile de s’imposer d’emblée, tant Công an Hà Nội et Thể Công Viettel disposent déjà de joueurs expérimentés et de qualité.

À l’inverse, Chung Nguyen Do (Ninh Binh) et Vadim Nguyen (Da Nang) ont eu l’opportunité de jouer dès la première journée. Entré en seconde période face à Ha Tinh, sous la direction de Gerard Albadalejo, Chung Nguyen Do (né en 2005) s’est distingué par son engagement, sa technique et sa capacité d’adaptation. Le jeune milieu, formé en Bulgarie, a même participé directement au but du 3-1 inscrit dans le temps additionnel (90e+3).

De son côté, Vadim Nguyen a également eu droit à ses premières minutes sous les couleurs de Đà Nẵng, après avoir été lancé en seconde période par son entraîneur Lê Duc Tuân. Malgré un gabarit encore frêle, le milieu de 22 ans a séduit par sa vision du jeu et ses gestes techniques. À la 80e minute, il a failli délivrer une passe décisive grâce à un dribble élégant suivi d’une ouverture millimétrée dans la surface.

Avant même le début de la V-League, Vadim Nguyen s’était déjà fait remarquer auprès des supporters de l’équipe du fleuve Han, brillant lors de la Thiên Long Cup 2025 avec un but et plusieurs prestations remarquées. Sa confirmation en championnat national ne semble donc qu’une question de temps.

Une chance pour l’équipe U23 du Vietnam ?

Après la 3ᵉ journée de V-League, la sélection U23 du Vietnam se réunira pour préparer les qualifications de la Coupe d’Asie 2025. Fraîchement sacré champion d’Asie du Sud-Est, l’entraîneur Kim Sang Sik souhaite intégrer de nouveaux visages, notamment des joueurs vietnamiens d’outre-mer comme Chung Nguyen Do et Vadim Nguyen, déjà éligibles grâce à leur nationalité vietnamienne.

Par le passé, Kim Sang Sik avait reconnu avoir étudié les vidéos de Chung Nguyen Do et attendait ses performances en V-League avant de décider. À 20 ans, ce milieu relayeur possède toutes les qualités pour s’imposer dans l’entrejeu, où des joueurs comme Thái Sơn ou Viktor Lê peinent encore à répondre aux exigences tactiques.

Vadim Nguyen, lui, pourrait concurrencer directement Khuât Van Khang et Nguyên Phi Hoàng sur le flanc gauche. Sa technique et sa capacité à créer des différences en font une option crédible pour l’U23 Vietnam.

L’émergence de Vietnamiens à l’étranger tels que Chung Nguyen Do, Vadim Nguyen ou Brandon Ly envoie un signal positif pour le football vietnamien. Formés en Europe, ils disposent d’une base technique solide et, surtout, de la faculté de s’intégrer au style de jeu et à la philosophie de Kim Sang Sik.

S’ils confirment leur adaptation, ces nouveaux visages pourraient devenir des atouts précieux pour l’équipe U23, et pourquoi pas, à terme, pour la sélection nationale du Vietnam.

