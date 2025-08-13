Championnats d’Asie de boxe U19 et U22: de l’argent qui vaut de l’or pour Ngoc Trân

Nguyên Thi Ngoc Trân a remporté la médaille d’argent pour le Vietnam aux Championnats d’Asie de boxe U19 et U22 2025, qui se sont terminés le 12 août en Thaïlande.

Photo : CTV/CVN

La boxeuse vietnamienne a participé à la catégorie féminine U22 des 51 kg. Elle a battu trois adversaires pour accéder à la finale contre l’Ouzbékistanaise Gulsevar Ganieva.

Malgré ses efforts, Nguyên Thi Ngoc Trân n’a pas réussi à venir à bout de son adversaire, s’inclinant 0-5 et terminant deuxième au stade couvert Huamark de Bangkok.

Le Vietnam a également remporté six médailles de bronze dans d’autres catégories, dont la catégorie féminine des moins de 19 ans (48 kg), remportée par Luc Thao Thanh, la catégorie féminine des moins de 19 ans (57 kg), remportée par Vu Thi Thom, et la catégorie féminine des moins de 19 ans (75 kg), remportée par Trân Thanh Tuyên.

396 boxeurs, dont 159 femmes et 237 hommes, se sont affrontés dans deux catégories d’âge (moins de 19 ans et moins de 22 ans), avec des catégories de poids allant de 47 kg à plus de 80 kg.

Ce tournoi a non seulement servi de tremplin aux meilleurs jeunes talents d’Asie, mais a également joué un rôle essentiel dans les parcours de qualification olympique et le développement à long terme des athlètes.

VNA/CVN