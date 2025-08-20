Ouverture du Championnat d’Asie du Sud-Est de taekwondo 2025 à Khanh Hoa

Le 19 août au soir, la province de Khanh Hoa a été le théâtre de la cérémonie d'ouverture de deux événements majeurs : le 17 e Championnat de taekwondo junior d’Asie du Sud-Est et le 21 e Championnat international des clubs de taekwondo.

>> Coup d'envoi des Championnats d'Asie de Taekwondo de la Police du Vietnam 2024

>> Le Vietnam remporte la première place lors des Championnats d'Asie élargis de taekwondo de la Police

Ces compétitions, qui se tiennent au Palais des sports, sont le fruit d'une collaboration entre la Fédération vietnamienne de Taekwondo et le service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Photo: VNA/CVN

Cette édition 2025 rassemble 372 athlètes, entraîneurs et arbitres venus de plusieurs nations de la région, dont le Cambodge, le Myanmar, les Philippines et le Vietnam. En tant que pays hôte, le Vietnam présente la plus grande délégation avec 115 membres. L'équipe nationale, reconnue pour son excellence, a récemment brillé au Championnat du monde de Poomsae 2024 à Hong Kong (Chine), où elle a décroché trois médailles d’or. Cette performance confirme son haut niveau sur la scène internationale.

Prenant la parole, Nguyên Doanh Hoang Viêt, directeur du département des Sports (ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme), a souligné l'importance de ce tournoi, notamment dans le cadre de la préparation des 33e Jeux d’Asie du Sud-Est. Il a aussi rappelé que cet événement célébrait les valeurs du taekwondo, comme la discipline, le respect et la solidarité, des principes qui vont bien au-delà du sport.

De son côté, Manuel Monsour Del Rosario III, président de la Fédération de taekwondo de l’ASEAN (ATF), s'est dit honoré de participer à cette édition spéciale, qui marque aussi le 35e anniversaire de l’ATF. Depuis trois décennies, cette organisation s'efforce de développer le taekwondo en Asie du Sud-Est en promouvant l'intégrité et l'esprit sportif.

VNA/CVN