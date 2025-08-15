AFC Champions League Two : le Vietnam doublement représenté

Selon la Fédération vietnamienne de football (VFF), la Confédération asiatique de football (AFC) a procédé, dans l’après-midi du 15 août, au tirage au sort de la phase de groupes de l’AFC Champions League Two 2025-2026.

Le Vietnam comptera deux représentants : le club de Nam Dinh, champion de V.League 1 2024-2025, et le club de la Police de Hanoï, vainqueur de la Coupe nationale 2024-2025.

Le tournoi regroupe 32 clubs, répartis à parts égales entre la zone Ouest et la zone Est de l’Asie, avec quatre groupes dans chaque zone. Le club de la Police de Hanoï figure dans le groupe E, aux côtés de Beijing FC (Chine), Macarthur FC (Australie) et Tai Po FC (Hong Kong, Chine). Le club de Nam Dinh se retrouve dans le groupe F, avec Gamba Osaka (Japon), Ratchaburi FC (Thaïlande) et Eastern FC (Hong Kong, Chine).

Lors de la saison précédente, Nam Dinh avait déjà participé à cette compétition et terminé la phase de groupes avec 11 points (3 victoires, 2 nuls, 1 défaite), avant de s’incliner face à Sanfrecce Hiroshima (Japon) en huitièmes de finale (score cumulé : 0-7).

Pour cette nouvelle édition, les deux clubs vietnamiens se sont préparés sérieusement, tant sur le plan technique que tactique, avec l’ambition de représenter dignement le football national sur la scène continentale et de réaliser un parcours marquant à l’AFC Champions League Two 2025-2026.

Au cours de la saison 2025-2026, ils participeront à cinq compétitions majeures : la V-League 1, la Coupe nationale, le Championnat des clubs de l’ASEAN et l’AFC Champions League Two.

Par ailleurs, l’AFC a confirmé que le Vietnam bénéficiera d’une place directe et d’une place en barrages dans la Ligue des champions de l’AFC pour la saison 2026-2027, sur la base du classement actuel de la V-League 1.

Actuellement, la V-League 1 est classée 14ᵉ en Asie et 7ᵉ en Asie de l’Est, un rang inférieur au seuil requis pour accéder à la Ligue des champions de l’AFC Élite, division de haut niveau.

Dans le cadre de la nouvelle structure de compétition de l’AFC, la participation des clubs est déterminée par le classement des ligues nationales et divisée en trois niveaux : l’AFC Champions League Élite, l’AFC Champions League Two et l’AFC Challenge League.

Bien que les clubs vietnamiens ne participeront pas à l’AFC Champions League Élite la saison prochaine, l’AFC Champions League Two leur offre l’opportunité de se mesurer à des adversaires de haut niveau sur la scène continentale.

