Plus de 700 athlètes s'affrontent aux Championnats nationaux de pirogues 2025

Une ambiance électrique et pleine de suspense a envahi le lac de Dá Bàng, dans la commune de Nghia Thành (Hô Chi Minh-Ville), alors que plus de 700 athlètes talentueux venus de tout le pays se sont réunis pour participer aux Championnats nationaux de pirogues traditionnelles et aux Championnats nationaux de canoë-kayak des catégories jeunes, U21 et U23 en 2025.

L'événement, organisé par le Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville en collaboration avec le Département des sports nautiques du Vietnam, a été officiellement inauguré le 17 août, marquant une manifestation sportive d’envergure et de grande signification.

Du 12 au 22 août, 780 entraîneurs et athlètes issus de 19 provinces, villes et entités se sont affrontés dans une compétition passionnante. Les équipes phares, telles que celles de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Hai Phòng, Cân Tho, Bên Tre et Vinh Phúc - régions ayant une longue tradition dans les sports nautiques - se sont préparées avec minutie pour offrir des performances de haut niveau. La présence des jeunes talents des catégories U21 et U23 constitue également un point fort, puisqu’ils représentent une génération pleine de potentiel, prête à se surpasser et à créer des surprises.

Cette année, la compétition s’articule autour de deux disciplines principales : le canoë-kayak et les pirogues traditionnelles. Pour le canoë-kayak, les athlètes s’affrontent dans 97 épreuves différentes, réparties en trois catégories d’âge : U18 (32 épreuves), U21 (31 épreuves) et U23 (34 épreuves). Ils concourent sur des distances de 200 m, 500 m et 1.000 m avec deux types de bateaux, le canoë et le kayak, ainsi que dans des épreuves mixtes. Les courses de pirogues, quant à elles, riches en identité culturelle, regroupent 18 épreuves masculines, féminines et mixtes sur les mêmes distances. Les embarcations, ornées de 10 ou 20 rameurs, sont magnifiquement décorées et prêtes pour les tours de qualification, les demi-finales et les finales prévues du 20 au 22 août, promettant des moments à couper le souffle.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, Trân Thê Thuân, directeur du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville et chef du comité d’organisation, a souligné l’importance de l’événement. Le tournoi vise non seulement à promouvoir la pratique des sports nautiques, mais aussi à préserver et à valoriser l’identité culturelle nationale. "Cette compétition constitue également un pont favorisant la compréhension, les échanges et la solidarité entre les différentes localités", a déclaré M. Thuận.

Hô Chi Minh-Ville, en tant que centre économique clé, s’est aussi engagée à investir massivement dans les infrastructures et les technologies, en vue de construire un Centre d’entraînement des sports nautiques de niveau national. Cela répondra non seulement aux besoins culturels et sportifs des habitants, mais contribuera également à réaliser l’objectif de faire de la ville une métropole intelligente et dynamique. Par ailleurs, les résultats de ce tournoi serviront de base importante pour sélectionner les meilleurs athlètes en vue des 33es SEA Games en Thaïlande, ainsi que pour les 10ᵉ Jeux nationaux de 2026.

Afin de garantir le succès de la compétition, le comité d’organisation a mobilisé toutes les ressources disponibles. Le site a été nettoyé et les équipements techniques soigneusement vérifiés afin d’assurer la précision et l’équité de chaque course. La combinaison unique entre pirogues traditionnelles et canoë-kayak moderne enrichit non seulement le programme, mais illustre aussi la fusion de la tradition et de la modernité dans le sport vietnamien.

Pour les athlètes, c’est une occasion en or de prouver leur talent et de décrocher de prestigieuses médailles. En particulier pour les jeunes talents, ce tournoi constitue un tremplin crucial pour leur carrière sportive. Le comité d’organisation espère que cette édition sera un franc succès et qu’elle contribuera à renforcer la passion pour les sports nautiques au sein de la communauté.

Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, les épreuves de 200m ont commencé. Auparavant, le comité d’organisation avait déjà récompensé les équipes ayant obtenu de bons résultats lors des épreuves de canoë-kayak tenues plus tôt. Grâce à une préparation minutieuse et à la participation d’athlètes d’élite, la compétition promet des affrontements intenses, spectaculaires et riches en émotions, laissant des souvenirs inoubliables pour tous.

Texte et photos : Quang Châu/CVN