Une nouvelle plateforme numérique pour une Francophonie connectée

En ce jour doublement symbolique, célébrant à la fois la Journée des enseignants au Vietnam et la Journée internationale des professeurs de français, l'ambassade de France et l'Institut français du Vietnam (IFV) ont dévoilé TiengPhap+, une plateforme inédite destinée à redynamiser l'apprentissage du français.

Fruit d'une collaboration tripartite entre l'ambassade, l'Université de Hanoï (HANU) et l'agence 5S Media, ce portail accessible sur TiengPhapplus.vn a pour ambition de connecter tous les acteurs de la francophonie, des salles de classe jusqu'au monde de l'entreprise.

L'un des constats majeurs ayant présidé à la création de cette plateforme est la nécessité d'accompagner l'entourage familial des apprenants. Comme l'a souligné Éric Soulier, conseiller de coopération et d’action culturelle de l’ambassade de France au Vietnam, l'apprentissage d'une langue demande un effort collectif. "Cette plateforme se destine avant tout aux accompagnants, aux parents, à tout cet écosystème autour des apprenants. Puisqu'apprendre une langue, c'est évidemment un effort [...] qui est fait par son entourage", a-t-il souligné.

Pour beaucoup de parents vietnamiens qui ne maîtrisent pas eux-mêmes le français, orienter leurs enfants relevait parfois du parcours du combattant. TiengPhap+ entend combler ce vide en proposant une interface bilingue et intuitive. Pauline Vidal, chargée de mission éducative et numérique à l’ambassade de France, explique que l'ergonomie a été pensée pour dissiper ce sentiment de confusion : "En tant que parent, quand on arrive sur une plateforme comme celle-ci, même si on est vietnamien, on est un peu perdu... Alors sur TiengPhap+, sur la page d'accueil, vous avez différents profils... le profil parent, le profil enfant et le profil curieux". Grâce à ce système, les parents sont immédiatement dirigés vers les établissements enseignant le français ou vers les débouchés professionnels potentiels pour leur progéniture.

Un écosystème pour guider les familles

Dang Thi Viêt Hoa, doyenne du Département de français à l'Université de Hanoï, insiste sur l'importance de cette accessibilité linguistique. Elle note que si les institutions comme l'OIF ou l'AUF diffusent déjà beaucoup d'informations, celles-ci restent souvent en français, créant "une barrière". "Nous avons besoin des informations en vietnamien pour le public vietnamien", affirme-t-elle, précisant que la plateforme offre des astuces concrètes pour que les parents puissent aider leurs enfants, notamment via des chaînes YouTube recommandées.

L'impact concret de cet outil se mesure déjà auprès des premiers utilisateurs. Mme Hoài Anh, professeure à l’Université nationale du Vietnam, plébiscite cette plateforme qu'elle juge "moderne et vivante". Au-delà des ressources pédagogiques précieuses pour ses cours, cette mère de quatre enfants y voit un allié familial indispensable. Tandis que son aînée y explore les opportunités professionnelles, elle utilise le site pour orienter ses plus jeunes filles vers des écoles et activités motivantes. Un outil qui, selon elle, connecte efficacement éducation et avenir pour toutes les générations. "Grâce à TiengPhap+, je peux découvrir des écoles francophones proches de chez moi ainsi que des activités et des ressources pédagogiques pour nourrir leur motivation", confie-t-elle.

Du diplôme à l'emploi : le français comme levier professionnel

Au-delà de l'aspect purement académique, TiengPhap+ se positionne résolument comme un outil d'insertion professionnelle. L'objectif est de démontrer, preuves à l'appui, que le français est une "langue d'opportunité" et non seulement une langue de culture. Éric Soulier rappelle que le français, fort de ses 400 millions de locuteurs, est une langue des affaires, de la recherche et des sciences. Il met en lumière des secteurs porteurs parfois méconnus du grand public : "Il y a aussi beaucoup de secteurs qu'on ne voit peut-être un peu moins, mais tout ce qui concerne la recherche notamment pourrait être très intéressé par cette plateforme... On parle beaucoup d'aéronautique, par exemple : Airbus est une entreprise européenne qui emploie beaucoup de monde".

Cette réalité du marché est corroborée par le milieu universitaire. Mme Viêt Hoa observe une demande active de la part des recruteurs, en particulier dans le tourisme : "Le domaine qui recrute le plus, ce sont des agences de voyage. Les agences de voyage viennent vraiment activement vers nous... pour recruter les étudiants qui parlent bien français". Elle ajoute que la maîtrise conjointe de l'anglais et du français est désormais un atout indispensable, le français apportant la "valeur ajoutée" décisive pour l'embauche. La plateforme centralisera ces offres, fluidifiant ainsi la rencontre entre l'offre et la demande.

Une approche moderne et engageante pour la jeunesse

Pour séduire la nouvelle génération, TiengPhap+ s'éloigne des formats institutionnels classiques. Pauline Vidal souligne l'importance de parler aux jeunes avec leurs propres codes pour susciter l'intérêt : "Il faut leur parler avec leurs réseaux sociaux... le réseau social qui explose en ce moment, c'est TikTok. Sur TikTok, on propose des défis autour du monde francophone au Vietnam". Des quiz et des concours réguliers sont organisés pour dynamiser cet apprentissage.

Mais la motivation passe aussi par l'inspiration. La plateforme met en avant des témoignages d'anciens étudiants ayant réussi grâce au français. Pauline Vidal est convaincue de la force de l'exemple : "La meilleure source de motivation... c'était d'entendre les gens, entendre les expériences. Et donc sur TiengPhap+, on a aussi accès à des témoignages". Ces récits de vie, qu'ils viennent de professionnels ou même d’étudiants, permettent aux jeunes de se projeter concrètement dans un avenir francophone.

Un projet pérenne pour une communauté élargie

Le lancement de TiengPhap+ s'inscrit dans le cadre du programme "Nova", un fonds de soutien à l'innovation pédagogique doté d'un million d'euros. Pour Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative, cette plateforme est le "moteur" nécessaire pour faire vivre l'énergie de la communauté éducative et l'étendre à l'ensemble de la société vietnamienne. Il plaide pour une vision inclusive, ne se limitant pas aux filières d'excellence, mais englobant tous les apprenants.

Les acteurs du projet espèrent que cet outil s'ancrera durablement dans le paysage éducatif vietnamien. Pauline Vidal exprime son souhait de voir le projet lui "survivre" et être pleinement approprié par les partenaires vietnamiens. Comme le résume Éric Soulier, TiengPhap+ marque une transition vers une "francophonie connectée", illustrant la volonté de mettre le numérique au service de l'humain et de la coopération.

Texte et photos : Hông Anh/CVN







