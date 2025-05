Rôle des grandes écoles et des universités françaises au Vietnam et dans la région Indo-Pacifique

Photo : CFVG/CVN

La conférence-débat était intitulée "Le rôle des grandes écoles et des universités françaises au Vietnam et dans la région Indo-Pacifique : quels enjeux pour les entreprises, les alumni et les étudiants ?"

Après que le président de l’Université nationale d’économie, le professeur Pham Hông Chuong, a rappelé la longue histoire de coopération universitaire entre les deux pays et le fort désir des universités vietnamiennes de renforcer davantage leurs échanges avec les établissements français, le directeur général du CNRS, la plus grande organisation scientifique française, le président de l’Université Paris Cité, le vice-président de la Conférence des grandes écoles, le président de l’ESCP Business School - l’une des cinq meilleures écoles de commerce au monde -, le président de l’USTH ainsi que le directeur général de Campus France ont présenté les opportunités de coopération en matière de recherche et de formation, ainsi que les bénéfices que cette coopération franco-vietnamienne pourrait apporter aux étudiants et aux chercheurs des deux pays.

Le système universitaire français est parfaitement en phase avec le projet éducatif vietnamien : une préoccupation pour l’apprentissage tout au long de la vie, le renforcement de la pensée critique, un enseignement holistique qui complète l’apprentissage technique et disciplinaire par une sensibilisation aux compétences transversales et aux sciences humaines, un engagement à la fois pour l’excellence académique et la professionnalisation des étudiants, ainsi que la volonté de maintenir des frais de scolarité accessibles à tous.

Photo : CFVG/CVN

Les institutions françaises présentes ont également pu discuter des moyens d’augmenter le nombre d’étudiants en échange, en renforçant les bourses de mobilité et en valorisant les systèmes éducatifs des deux pays. Ces universités ont aussi souligné leur engagement à ne pas favoriser une "fuite des cerveaux" vietnamienne, mais plutôt à construire des échanges équilibrés et mutuellement bénéfiques. Par exemple, en soutenant le développement d’institutions entièrement franco-vietnamiennes telles que le CFVG et l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH). L’histoire du CFVG témoigne de ce potentiel, puisque cette coopération franco-vietnamienne a conduit à la création de la première école de management internationale du Vietnam.

Les échanges avec le public ont ensuite montré à quel point la coopération universitaire franco-vietnamienne est appréciée tant par les étudiants que par les universités, mais également que ce potentiel doit encore être développé et renforcé face à la concurrence d’autres pays fortement présents au Vietnam.

CFVG/CVN