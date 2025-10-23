Un séminaire régional de recherche francophone 2025 à Bangkok

La capitale thaïlandaise accueille, du 22 au 24 octobre, le Séminaire régional de recherche francophone 2025, placé sous le thème "Le français en Asie-Pacifique : dynamiques, innovations et perspectives pour l’enseignement, la recherche et la professionnalisation des formations".

Photo : CREPAP/CVN

Organisé par le réseau des départements de français en collaboration avec l’Université Rangsit et l’Université Thammasat, et accompagné par le Centre régional francophone pour l’Asie-Pacifique (CREFAP), le séminaire réunit chercheurs, enseignants et responsables institutionnels de toute la région pour réfléchir aux grands enjeux du français aujourd’hui. Il s’impose comme un espace privilégié de dialogue et de coopération scientifique.

Quatre axes majeurs

Les travaux du séminaire s’articulent autour de quatre axes principaux : l’enseignement du français en contexte multilingue et interculturel ; les innovations pédagogiques et la transformation numérique ; la formation et la professionnalisation des enseignants ; l’adéquation entre formations professionnalisantes et employabilité.

Photo : CREPAP/CVN

Ces thématiques traduisent la volonté commune des partenaires de moderniser les pratiques éducatives et de renforcer la qualité de la formation francophone en Asie-Pacifique.

Lors de la séance d’ouverture, Rennie Yotova, directrice de la Direction de l’enseignement et de l’apprentissage du français (DEAF) de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a souligné le rôle stratégique du français dans un monde en profonde mutation, marqué par des transformations géopolitiques, technologiques et culturelles majeures. Elle a également insisté sur les défis spécifiques à la région Asie-Pacifique : l’adaptation aux politiques éducatives nationales, l’évolution des besoins de formation, les attentes du marché du travail et l’intégration des outils numériques et de l’intelligence artificielle dans les pratiques pédagogiques.

L’édition 2025 enregistre une participation scientifique remarquable : 111 communications reçues provenant de 14 pays (Canada, Cambodge, Chine, Congo, France, Haïti, Inde, Japon, Laos, Maroc, Sénégal, Thaïlande, Tunisie et Vietnam).

Photo : CREPAP/CVN

Après évaluation, 80 communications ont été retenues pour présentation et 42 articles seront publiés dans les actes officiels du séminaire, illustrant la vitalité et la diversité de la recherche francophone dans la région.

Au-delà des échanges scientifiques, le séminaire ambitionne de consolider un réseau francophone de recherche et de formation durablement ancré en Asie-Pacifique, capable d’accompagner les mutations éducatives et de promouvoir l’innovation pédagogique.

Le Séminaire régional de recherche francophone 2025 réaffirme ainsi la vocation de la Francophonie à soutenir la circulation des savoirs, la coopération scientifique et la valorisation du français comme langue d’innovation et de développement dans l’Asie-Pacifique d’aujourd’hui et de demain.

Trân Công/CVN