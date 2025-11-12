Hanoï connecte étudiants et entreprises du tourisme durable

Le salon de l’emploi dans le domaine du tourisme durable 2025 s'est déroulé le 12 novembre à Hanoï, dans le cadre du projet "Formation - Orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable" 2025.

>> Hanoï primée pour son tourisme durable

>> Une table ronde sur le développement durable du tourisme agricole et communautaire

>> Le Vietnam fait de la transition verte et numérique les piliers de son tourisme durable

>> Les géoparcs mondiaux de l'UNESCO : trésors naturels et leviers du tourisme durable

L’Université de Hanoï a organisé, en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et le Centre d’employabilité francophone de Hanoï (CEF Hanoï), relevant de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), un salon de l’emploi dédié au tourisme durable. Cet événement s’inscrit dans le cadre du projet "Formation - Orientation professionnelle et sensibilisation au tourisme durable" 2025 et à l’occasion de l’événement HANU Job Fair (Forum d’emploi en français) de l’Université de Hanoï.

L’initiative a pour objectif de créer un espace de rencontre entre les étudiants, les acteurs universitaires et les entreprises engagées dans le développement d’un tourisme respectueux de l’environnement et des communautés locales.

"L’OIF place la question de l’employabilité et de l’insertion des jeunes au cœur de ses actions, en particulier pour ce projet de promotion du tourisme durable. Pour concrétiser cet objectif, nous misons sur une double compétence clé : la maîtrise du français alliée à l'expertise en tourisme durable. Nous considérons en effet la langue française comme un puissant vecteur de développement économique. Dans un secteur touristique mondialisé, c'est un atout professionnel qui offre un avantage compétitif réel. Notre soutien ne va donc pas à la formation pour elle-même, mais aux parcours qui garantissent un accès direct à l'emploi", a affirmé Edgar Doerig, représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

Il a souligné : "Ce salon de l’emploi est une plateforme stratégique qui connecte directement les besoins des entreprises et les compétences des étudiants. En facilitant cette rencontre, nous accélérons l'insertion professionnelle des jeunes et nous transformons leur formation en opportunités d'emploi tangibles".

Jeunesse et durabilité

Lors du salon, environ 4.000 étudiants en langues étrangères, dont ceux en français, ont eu l’occasion de rencontrer les représentants d’une vingtaine d'entreprises francophones appartenant à la communauté du tourisme durable.

Ce rendez-vous professionnel a offert aux étudiants des opportunités concrètes d’insertion dans le secteur du tourisme, tout en leur permettant de mieux appréhender les exigences du marché du travail. Il a contribué également à renforcer les liens entre l’université et les entreprises partenaires autour de valeurs communes de durabilité et d’innovation.

D’après Nicolas Maïnetti, directeur régional de l'AUF - Asie-Pacifique, cette année 2025 a été particulièrement marquée par une succession inédite de catastrophes climatiques au Vietnam. Des tempêtes et typhons historiques, comme le typhon Kalmaegi, ont provoqué des pluies diluviennes et des inondations record dans plusieurs provinces, causant d’importants dégâts matériels et humains. Ces événements extrêmes illustrent la réalité du changement climatique, avec un impact direct sur les populations locales mais aussi sur les secteurs économiques, notamment le tourisme. Ils soulignent ainsi l’urgence de développer un tourisme durable, respectueux de l’environnement et des communautés, et d’aider les jeunes à construire des carrières en phase avec ces défis.

"Le tourisme est un secteur clé pour le développement économique et culturel de nombreuses régions du monde, dont l’Asie-Pacifique. Mais il s’agit aujourd’hui d’un tourisme repensé, responsable, respectueux des communautés locales, de la biodiversité et de notre patrimoine. C’est dans cet esprit que ce salon propose aux jeunes de rencontrer 20 entreprises et agences de voyage, prêtes à les accueillir, les écouter et leur offrir de nombreuses opportunités d’emploi", a-t-il remarqué.

Selon Nguyên Tiên Dung, vice-recteur de l’Université de Hanoï, le lien étroit entre l’université et les entreprises peut être comparé à un tremplin permettant aux étudiants, une fois sortis de l’école, d’accéder plus facilement au marché du travail et de s’y intégrer, en appliquant les connaissances et les compétences acquises afin de servir la société et de bâtir leur carrière. Cette collaboration entre l’université et les entreprises n’offre pas seulement aux étudiants des opportunités d’apprentissage et de mise en pratique, mais aussi l’accès à un soutien inestimable, tant moral que matériel, de la part de la communauté économique.

"La présence de vingt entreprises francophones au salon de l’emploi dans le domaine du tourisme durable constitue une preuve vivante, convaincante et concrète de ce lien solide entre l’université et le monde de l’entreprise, illustrant l’intérêt profond que ces dernières portent aux résultats de la formation dispensée par l’établissement", a-t-il estimé.

Pour Vân Anh, étudiante de l’Université de Hanoï, cet événement lui a offert une vision concrète des tendances de développement durable dans le domaine, où les entreprises accordent une grande importance à la protection de l’environnement et au développement des communautés locales.

"J’ai eu l’occasion de rencontrer et d’échanger directement avec des recruteurs, ce qui m’a permis de mieux comprendre les exigences du métier et les opportunités professionnelles. C’est une expérience très enrichissante qui m’aide à mieux orienter mon avenir".

Texte et photos : Quê Anh/CVN