Le 8 e Festival du film d’amour de Wallonie-Bruxelles au Vietnam se déroulera, du 6 au 12 novembre à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, et présentera cinq films romantiques illustrant la diversité culturelle de l’Europe.

Cinq films d’auteur avec des noms internationalement connus comme les Frères Dardenne ou le jeune cinéaste d’une trentaine d’année Michiel Blanchart, le tout permettra aux amateurs du 7e art de découvrir l’Amour sous ses différentes facettes et de se rendre compte que la bienveillance avec l’énergie intérieure nous aide à tout surmonter.

Le festival s’ouvre avec Jeunes mères, des cinéastes franco-belges Jean-Pierre et Luc Dardenne. Le film suit le parcours de cinq jeunes mères vivant dans un foyer, confrontées aux difficultés de la vie et qui aspirent à un avenir meilleur. Il a remporté le prix du meilleur scénario au Festival de Cannes 2025.

Le festival présentera également le film d’animation Flow, récompensé par l’Oscar et le Golden Globe du meilleur film d’animation. Réalisée par Gints Zilbalodis, cette production lettone raconte l’histoire d’un chat en quête de refuge après une inondation.

Parmi les autres films sélectionnés figurent La Danse des renards, un film en français de Valéry Carnoy (2025) ; La Nuit se traîne, un thriller d’action de Michiel Blanchart (2024) ; et L’Intérêt d’Adam, un drame franco-belge de Laura Wandel (2025).

Primées au Festival de Cannes, aux Oscars ou encore aux Magrittes du Cinéma (récompenses cinématographiques annuelles belges) et lors d’autres Festivals internationaux, pas encore sorties ou tout récemment en salle en Belgique, en France et dans d’autres pays, les œuvres représentent un vrai coup de cœur et autant de cadeaux à offrir au public.

Organisé chaque année par la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam, le festival a pour objectif de faire découvrir au public local la culture, la société, les paysages et les habitants de la Belgique, et plus particulièrement de la région wallonne-bruxellienne.

Les projections auront lieu au Centre national du cinéma de Hanoï du 6 au 10 novembre, et au cinéma DCINE Bên Thành de Hô Chi Minh-Ville du 8 au 12 novembre.

