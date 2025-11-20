Le Vietnam participe à la 46e Conférence ministérielle de la Francophonie

La 46ᵉ Conférence ministérielle de la Francophonie s'est tenu les 19 et 20 novembre à Kigali, au Rwanda, sur le thème "Trente ans après Beijing : la contribution des femmes dans l'espace francophone".

Près de 70 délégations, représentant 90 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), y ont participé. Le Vietnam était représenté par l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, représentant du président vietnamien auprès de l'OIF.

Les participants ont évalué la situation de l'égalité des genres et de l'autonomisation des femmes dans l'espace francophone depuis l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing en 1994, et identifié les priorités de coopération de la Francophonie pour l'avenir, notamment en matière politique, sécuritaire, de promotion du français, de coopération économique et de développement durable.

Prenant la parole à l'événement, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a réaffirmé que le Vietnam accorde une grande importance à l'égalité des genres et à l'autonomisation des femmes, soulignant les avancées obtenues dans ce domaine. Il a exprimé le soutien fort du Vietnam aux actions de l'OIF et appelé à poursuivre les efforts pour la paix et la stabilité, conditions essentielles pour favoriser la progression des femmes.

Il a également insisté sur la nécessité d'intégrer l'égalité de genre au cœur des stratégies nationales de développement et encouragé un renforcement de la coopération économique francophone en faveur de l'autonomisation économique des femmes.

Les participants ont salué les résultats du Vietnam, considéré comme un exemple notable en matière de promotion des droits des femmes. Ils ont également reconnu les contributions actives du pays au rayonnement de la Francophonie en Asie-Pacifique et aux travaux des comités de l'OIF, notamment à travers l'organisation de la cérémonie d'ouverture à la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité et la proposition d'une Décennie internationale de la culture au service du développement durable à l'UNESCO.

La Conférence a adopté l'Appel de Kigali, dans lequel les membres s'engagent à renforcer la collecte de données sur l'égalité de genre, à promouvoir la participation des femmes dans tous les domaines de la vie sociale et à réaffirmer leur volonté de favoriser un développement durable fondé sur l'égalité.

L'événement s'est conclu par la passation de la présidence de la Conférence de la France au Cambodge, qui accueillera le 20ᵉ Sommet de la Francophonie en 2026 à Siem Reap.

VNA/CVN