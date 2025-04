Le français en Asie-Pacifique, terre d'opportunités dans un monde multilingue

Un colloque intitulé "Le français comme langue étrangère en Asie-Pacifique : le rôle de la Francophonie dans un monde multilingue et multiculturel" a eu lieu le 26 avril à Hanoï grâce à la collaboration de l'Institut interdisciplinaire pour la promotion de la culture, des langues et de l'éducation, du Département de français de l'Université de langues et d'études internationales, de l'Organisation internationale de la Francophonie et de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam - France.

>> Pour une francophonie utile

>> Vive la Francophonie !

L'événement a rassemblé un éventail diversifié de participants, incluant des chercheurs passionnés, des enseignants dévoués, des gestionnaires éducatifs visionnaires et des étudiants engagés. Ensemble, ils ont exploré l'état actuel de la formation en langues étrangères, ont évalué la position unique du français dans ce paysage linguistique et ont cherché à identifier des stratégies linguistiques novatrices tant au niveau national qu'international.

Dans un contexte mondial en pleine mutation, l'avenir du français en Asie-Pacifique suscite à la fois défis et espoirs. Les discussions ont mis en lumière les enjeux actuels et les stratégies à adopter pour renforcer la vitalité du français dans la région.

Dans son discours d'ouverture, Lâm Quang Dông, vice-recteur de l'Université de langues et d’études internationales, a souligné l'importance actuelle du thème : "La région Asie-Pacifique, en tant que carrefour dynamique des cultures et des langues, constitue un terreau prometteur pour le développement du français – langue de la culture, de la diplomatie et des opportunités". Cette déclaration souligne le potentiel considérable du français dans cette région marquée par une richesse culturelle et linguistique unique.

Le colloque a ainsi mis en lumière les défis pédagogiques, les innovations méthodologiques et l’importance de l’intégration interculturelle dans l’enseignement du français, tout en insistant sur le rôle essentiel de la Francophonie pour soutenir ces dynamiques.

Un héritage linguistique et culturel profond

Ngô Minh Thuy, Professeure associée et directrice de l’Institut interdisciplinaire pour la promotion de la culture, des langues et de l’éducation (CLEF), a rappelé les liens historiques profonds entre le Vietnam et l’espace francophone : "La culture et la langue françaises ont durablement marqué la culture et la langue vietnamiennes". Elle a également présenté des chiffres encourageants : aujourd’hui, le français est enseigné dans 35 villes et provinces au Vietnam, sous diverses formes : classes bilingues, programmes de renforcement, français première ou deuxième langue étrangère. Toutefois, elle a alerté sur une certaine érosion : "Force est de constater une diminution significative du nombre d’apprenants par rapport aux décennies précédentes, tant au Vietnam que dans les pays voisins".

Le français, cinquième langue la plus parlée au monde et quatrième sur Internet, continue de rayonner, avec 321 millions de locuteurs selon le Rapport sur la langue française dans le monde 2022. Pourtant, le recul du nombre d’apprenants, notamment au Vietnam, interpelle. Ce phénomène est attribué à la domination croissante de l’anglais depuis les années 1990, reflet d’un monde unipolaire centré sur les États-Unis.

L'évolution du contexte mondial a effectivement redéfini le paysage des langues étrangères. Comme l'a si justement analysé Ngô Minh Thuy, "le choix d’apprendre une langue étrangère reflète non seulement les politiques éducatives nationales, mais également les dynamiques économiques, culturelles et sociales de la société". On observe très clairement au Vietnam l'ascension de l'anglais, mais aussi l'intérêt croissant pour le japonais et le chinois, directement corrélé aux opportunités économiques florissantes avec ces pays.

Dans ce contexte en pleine mutation, le rôle de la Francophonie devient encore plus crucial. Avec ses 88 États et gouvernements membres, elle déploie une action significative pour maintenir et développer la présence du français à travers le globe. Mme Thuy a pertinemment souligné que "dans un monde en mutation vers un ordre multipolaire et multidimensionnel, toutes les langues – y compris le français – occupent une place et un rôle spécifiques".

Il est encourageant de constater que les politiques linguistiques vietnamiennes reconnaissent toujours la richesse de la diversité linguistique. La décision, prise depuis 2020, d'inclure le français parmi les sept langues pouvant être choisies comme première langue étrangère dès l'école primaire illustre cette approche équilibrée et respectueuse des différentes cultures et langues.

Un vecteur de diversité dans un monde multipolaire

De son côté, le Professeur et Docteur Nguyên Van Khang, doyen du Département d’études orientales de l’Université Phenikaa, a abordé l'impact linguistique profond du français au Vietnam. Il a rappelé que le contact bilingue franco-vietnamien avait enrichi le vietnamien d’environ 3.000 mots et permis l’assimilation de structures grammaticales occidentales. Il a déclaré avec conviction : "Grâce au français, le Vietnam a accueilli la civilisation occidentale, formé une génération de locuteurs francophones et contribué au développement intellectuel du pays".

Même si le français doit aujourd’hui faire face à une concurrence accrue, notamment de l’anglais, il continue de se développer avec une approche qualitative : "Le français ne se développe pas actuellement en largeur mais en profondeur, et continuera de s'étendre à l'avenir". Cette stratégie vise à renforcer l'excellence de l'enseignement du français et son ancrage durable dans des secteurs clés tels que la diplomatie, la culture, l'éducation et la recherche.

Selon lui, à travers une formation d’excellence et des usages spécialisés, le français conserve une place solide et pourra se redéployer à l’avenir, à la faveur des dynamiques de coopération éducative et culturelle.

Langue française, une valeur ajoutée inestimable

Le colloque a mis en lumière cette idée essentielle : dans un monde qui évolue vers la multipolarité, la diversité linguistique constitue un véritable avantage. Si la place de l'anglais demeure prépondérante, d'autres langues, et le français en fait partie intégrante, ouvrent des portes significatives sur les plans académique, économique, culturel et diplomatique. L'apprentissage d'une langue dépasse la simple acquisition de vocabulaire et de grammaire ; c'est une invitation à explorer d'autres cultures, à intensifier les échanges interculturels et à consolider la collaboration internationale.

Les échanges riches et constructifs qui ont animé l'après-midi ont permis aux participants de partager leurs réflexions, leurs expériences concrètes et leurs analyses pointues concernant la situation actuelle et les perspectives d'avenir de l'enseignement du français dans la région Asie-Pacifique. Les discussions ont notamment porté sur les besoins spécifiques en compétences en français dans divers domaines professionnels, l'exploration de méthodes pédagogiques novatrices et l'importance cruciale de cultiver un environnement d'apprentissage véritablement multiculturel.

Un message clair et puissant s'est dégagé de ce colloque : dans un contexte mondial où la diversité culturelle se révèle être une richesse stratégique, la langue française continue de représenter une valeur ajoutée inestimable. Sa pérennité et son dynamisme en Asie-Pacifique seront intrinsèquement liés à notre capacité collective à innover dans les approches pédagogiques, à encourager activement les échanges culturels et à consolider les réseaux de coopération au sein de la communauté francophone.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN