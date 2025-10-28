Bientôt le Salon "Study in Europe" 2025

Le Salon "Study in Europe" 2025, l’événement éducatif le plus important de l’année, se tiendra le 1 er novembre à Hô Chi Minh-Ville et le 2 novembre à Hanoï.

>> Seize pays au salon d’études "Study in Europe 2023"

>> Découvrir l’enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Photo : Vân Anh/CVN

Le salon est organisé par la Délégation de l’Union européenne au Vietnam, en collaboration avec les représentations diplomatiques de ses États membres basées au Vietnam.

Parmi les 15 États membres représentés à ce salon d’études, citons : l’Autriche, la Pologne, la Bulgarie, la France, l’Allemagne, l’Irlande, la Finlande, la Tchéquie, le Danemark, la Hongrie, la Slovaquie, l’Espagne, la Suède, l’Italie et la Belgique (avec la présence de la Communauté flamande et de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

Le Salon "Study in Europe" 2025 sera agrémenté de la présence sur place de près de 60 universités européennes fournissant des informations attractives et des opportunités d’études diversifiées de plusieurs secteurs et niveaux. Au stand "Belgique/Wallonie-Bruxelles", vous aurez l’occasion de rencontrer les représentants de l’Université de Liège (Wallonie-Bruxelles) et de l’Université d’Anvers (Flandre).

Le Salon "Study in Europe" est considéré comme une base solide pour promouvoir la future carrière des jeunes. C’est pour cette raison que l’événement attire, depuis des années, des milliers d’inscriptions. Cette année, le salon vous offre des informations actualisées sur les études supérieures en Europe, fournies directement par des ambassades européennes au Vietnam ; des rencontres avec d’anciens étudiants vietnamiens en Europe avec un partage d’expérience des études en Europe et quelques conseils utiles. Les participants auront également l’occasion d’acquérir des opportunités d’élargissement du réseau académique et professionnel.

La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Vietnam a le grand plaisir d’y participer et présentera les informations sur l’enseignement supérieur en Belgique francophone (Wallonie-Bruxelles) : https://www.studyinbelgium.be.

Inscriptions au salon : https://forms.gle/meKrMJK7fhkCU3CG8.

WB - Vân Anh/CVN