Vingt ans d'excellence : célébration du Programme médical francophone à Hanoï

Le 12 novembre, l’Université de médecine de Hanoï a célébré avec solennité le 20ᵉ anniversaire de son Programme de formation médicale intensive en français.

Photo : Thuy Hà/CVN

Cet événement marquant, empreint d’émotion et de fierté, a rassemblé enseignants, étudiants, anciens diplômés et représentants institutionnels. Plus qu’une simple cérémonie, il a mis à l’honneur un partenariat exemplaire entre la France et le Vietnam, soulignant son caractère unique dans le domaine de la formation médicale francophone.

Né en 2005 grâce au soutien déterminant de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), le programme a su évoluer pour devenir une référence incontestée. Initialement baptisé Filière universitaire francophone de médecine, il est devenu en 2008 le Programme de formation des médecins francophones d’excellence, avant d’adopter sa dénomination actuelle en 2018. Depuis 2019, il bénéficie d’une coordination directe par le Département de gestion de la formation universitaire, assurant une organisation solide et professionnelle.

Ce programme illustre parfaitement la coopération étroite entre l’Université de médecine de Hanoï, l’AUF, l’ambassade de France au Vietnam et l’Hôpital franco-vietnamien. Il a permis la formation de plus de 1.000 médecins vietnamiens, répartis en vingt promotions, tous devenus des acteurs essentiels du système de santé vietnamien. Ces diplômés ne sont pas seulement des praticiens compétents ; beaucoup sont devenus maîtres, docteurs, internes ou enseignants titulaires au sein de l’université, contribuant à pérenniser l’esprit et la réussite du programme.

Photo : Thuy Hà/CVN

Symbole de la réussite de la coopération éducative

Le Professeur - Docteur Nguyên Huu Tu, recteur de l’université, a souligné lors de la cérémonie : "À cette époque, nul ne pouvait imaginer que, deux décennies plus tard, ce programme deviendrait un symbole de la réussite de la coopération éducative et médicale franco-vietnamienne, un véritable pont entre les savoirs, les cultures et les cœurs".

L’enjeu va bien au-delà de la formation médicale classique : le programme renforce également les compétences linguistiques en français, un atout majeur dans un monde médical globalisé. La maîtrise du français ouvre aux étudiants l’accès à une formation spécialisée en France, avec la possibilité exceptionnelle de stages en hôpitaux français. Ce dispositif unique permet aux jeunes médecins d’accéder à des savoirs et pratiques cliniques de pointe, valorisant leur employabilité et leur excellence professionnelle.

Communauté scientifique soudée et engagée

Au fil des années, le parcours a donné naissance à une communauté scientifique fondée sur le partage des valeurs francophones, l’ouverture interculturelle et la passion du soin. Comme l’a relevé Georges Fabrice Blum, fédérateur santé à l'export auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères : "Beaucoup sont aujourd’hui professeurs, chefs de service, chercheurs ou responsables hospitaliers. Ils incarnent à la fois la rigueur scientifique française et la sensibilité humaine vietnamienne".

Photo : CF/CVN

Le programme ne se limite pas à la formation initiale : il prépare également des ressources humaines hautement qualifiées pour les formations postuniversitaires en français, notamment les diplômes de formation médicale spécialisée et approfondie (DFMS et DFMSA), largement fréquentés par les étudiants issus de cette filière. Cette dynamique s’inscrit dans une coopération médicale franco-vietnamienne vieille de plus de trente ans, alliant formation, recherche et échanges hospitaliers. Chaque année, une cinquantaine de médecins vietnamiens bénéficient de stages ou de formations en France, renforçant un réseau exceptionnel de plus de 3.000 professionnels formés dans l’Hexagone.

Ouvrir un nouveau monde de connaissances

Pour Nicolas Mainetti, directeur régional de l'AUF - Asie-Pacifique : "Cette filière incarne l’excellence académique, la coopération internationale et l’engagement francophone dans un secteur aussi vital que la médecine". L’agence continue d’accompagner le projet en soutenant l’expertise pédagogique, la mobilité internationale des étudiants et enseignants, et la promotion du français comme levier d’excellence et d’employabilité.

Photo : Thuy Hà/CVN

Le programme s’affirme également comme un incubateur d’émotions, de culture et d’échanges humains. Trân Trung Hiêu, ancien étudiant de la promotion 9, témoigne : "Le Programme de formation médicale intensive en français nous a ouvert un nouveau monde de connaissances, mais aussi un univers d’émotions, de culture et de poésie, à l’image même de la langue française". Pour lui, ce parcours a été bien plus qu’académique : c’était une école de vie et d’ouverture internationale.

Photo : CF/CVN

Le rôle des générations actuelles et futures est crucial pour inscrire cette réussite dans la durée. Dang Gia Phong, président du Club francophone de l’université, souligne : "Le programme a donné des ailes à de nombreuses générations de médecins talentueux, compétents et maîtrisant le français médical. Poursuivre cette histoire glorieuse exige autant de cœur que de vision, avec la volonté d’être un pont durable entre la médecine vietnamienne et l’amitié franco-vietnamienne".

Photo : CF/CVN

Cette célébration n’est pas seulement un hommage au passé. Elle envoie un signal fort pour l’avenir, tourné vers le renouvellement pédagogique, l’intégration des nouvelles technologies numériques, le renforcement des coopérations internationales et l’adaptation à la pratique clinique moderne, au Vietnam comme à l’étranger. Grâce à ce programme, l’Université de médecine de Hanoï confirme sa place de leader dans la promotion de la francophonie universitaire et la formation d’une nouvelle génération de médecins prêts à relever les défis de la santé mondiale.

Cette double célébration - académique et humaine - révèle l’impact profond d’une initiative née il y a vingt ans, toujours exemplaire en matière de partenariat éducatif et médical international. C’est une réussite partagée, un pont solide entre cultures et savoirs, et un vibrant hommage au pouvoir fédérateur de la langue française dans le domaine vital de la médecine.

Thuy Hà/CVN