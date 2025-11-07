Les lauréats du concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" ont été annoncés

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record en récompenses
>> "Jeunes Reporters Francophones" : empreinte de la réussite du Courrier du Vietnam
|Doàn Thi Tuyêt Nhung, directrice générale adjointe de l’Agence Vietnamienne d’Information, et Edgar Doerig, représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF, remettent le Premier prix à deux étudiants Nguyên Vu Linh et Trinh Duc Anh, l’École supérieure de commerce extérieur.
|Photo : VNA/CVN
Le 7 novembre, la cérémonie de remise des prix du concours "Jeunes Reporters Francophones", organisé par Le Courrier du Vietnam, s'est tenue solennellement à Hanoï.
Avec son talent, sa créativité et sa passion ardente, le groupe de candidats Nguyên Vu Linh et Trinh Duc Anh, de l’École supérieure du commerce extérieur, a remporté le Premier prix du concours “Jeunes Reporters Francophones 2025” pour l’œuvre La Silhouette du son : du sensible à l’humain.
Ce n’est pas seulement une œuvre exceptionnelle, mais aussi une voix inspirante, soulignant l’importance de la créativité dans l’apprentissage des langues et dans les échanges culturels.
|Doàn Thi Tuyêt Nhung, directrice générale adjointe de l’Agence Vietnamienne d’Information, prenant la parole lors de la cérémonie.
|Photo : VNA/CVN
|La rédactrice en chef du journal "Le Courrier du Vietnam", Nguyên Hông Nga, présidente du comité d'organisation du concours, prononce son discours d'ouverture de la cérémonie de remise des prix, le 7 novembre à Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
Le groupe de lauréats du Premier prix a reçu un ordinateur portable d’une valeur de 20 millions de dôngs, un an d’abonnement gratuit au Courrier du Vietnam, ainsi que de nombreux cadeaux attrayants de la part des sponsors.
|Le représentant régional pour l'Asie et le Pacifique de l'OIF, Edgar Doerig, s'exprime lors de la cérémonie de remise des prix, le 7 novembre à Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
Cette 10e édition est placée sous le signe de la créativité, de la jeunesse et d’un record historique avec quatorze prix à décerner - un chiffre inédit.
CVN