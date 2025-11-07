Les lauréats du concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" ont été annoncés

Deux étudiants Nguyên Vu Linh et Trinh Duc Anh, l’École supérieure de commerce extérieur, ont remporté le Premier prix du Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025".

>> Concours "Jeunes Reporters Francophones 2025" : une édition record en récompenses

>> "Jeunes Reporters Francophones" : empreinte de la réussite du Courrier du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le 7 novembre, la cérémonie de remise des prix du concours "Jeunes Reporters Francophones", organisé par Le Courrier du Vietnam, s'est tenue solennellement à Hanoï.

Avec son talent, sa créativité et sa passion ardente, le groupe de candidats Nguyên Vu Linh et Trinh Duc Anh, de l’École supérieure du commerce extérieur, a remporté le Premier prix du concours “Jeunes Reporters Francophones 2025” pour l’œuvre La Silhouette du son : du sensible à l’humain.

Ce n’est pas seulement une œuvre exceptionnelle, mais aussi une voix inspirante, soulignant l’importance de la créativité dans l’apprentissage des langues et dans les échanges culturels.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Le groupe de lauréats du Premier prix a reçu un ordinateur portable d’une valeur de 20 millions de dôngs, un an d’abonnement gratuit au Courrier du Vietnam, ainsi que de nombreux cadeaux attrayants de la part des sponsors.

Photo : VNA/CVN

Cette 10e édition est placée sous le signe de la créativité, de la jeunesse et d’un record historique avec quatorze prix à décerner - un chiffre inédit.

CVN