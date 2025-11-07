“Jeunes Reporters Francophones 2025” : dix ans d’inspiration, d’action et de jeunesse francophone

La grande salle du siège de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), au 5 rue Ly Thuong Kiêt, vibrait d’énergie et d’émotion lors de la cérémonie de remise des prix du concours “Jeunes Reporters Francophones 2025”. Deux étudiants Nguyên Vu Linh et Trinh Duc Anh, l’École supérieure de commerce extérieur, ont remporté le Premier Prix.

Pour cette 10ᵉ édition, "Jeunes Reporters Francophones" a battu tous les records, confirmant son rôle moteur dans la promotion du français et des valeurs francophones auprès de la jeunesse vietnamienne.

Un après-midi vibrant de francophonie

Sous les grandes voûtes de la salle de conférence de la VNA, pleine à craquer avec près de 300 invités, un parfum de fierté et de convivialité flottait dans l’air.

Étudiants, diplomates, représentants des institutions francophones et partenaires du concours avaient répondu présents pour célébrer la créativité, la passion et l’engagement des jeunes francophones du Vietnam - et au-delà avec émotion l’annonce du palmarès d’une édition record : 236 candidats, 155 articles, 14 prix décernés, et une ouverture inédite à l’international grâce à la participation de jeunes venus du Congo et du Bénin.

Une décennie de passion et d’engagement

Ouvrant la cérémonie, Nguyên Hông Nga, rédactrice en chef du Courrier du Vietnam, a retracé avec émotion le chemin parcouru par le concours depuis sa création : "Né comme une initiative éditoriale, ce concours est devenu au fil des années un véritable espace d’expression, un tremplin pour les talents, un terrain de jeu où le français se vit, se raconte et se partage".

Rappelant le thème de cette 10ᵉ édition - Je m’éduque, donc j’agis - elle a salué la profondeur des réflexions portées par les jeunes participants : "Vous êtes les ambassadeurs d’une Francophonie vivante, solidaire et ouverte sur le monde".

Elle a également tenu à remercier les partenaires francophones et adressé une pensée particulière à Edgar Doerig, représentant régional de l’OIF pour l’Asie-Pacifique, pour sa dernière participation avant la fin de son mandat : "Cher Edgar, votre empreinte est indélébile dans l’histoire du concours. Votre départ n’est pas une fin, mais une transition".

L’éducation, moteur d’action et de citoyenneté

Prenant la parole, Edgar Doerig a replacé l’événement dans une perspective plus large : "Le thème retenu cette année met à l’honneur l’éducation, qui forme des citoyens conscients et outillés pour relever les défis contemporains".

Il a salué la qualité exceptionnelle des productions : "Cette édition a battu les records non seulement en termes de participation, mais aussi de qualité rédactionnelle. Vos articles nous ont inspirés et fait réfléchir".

Le délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Du Ville, a quant à lui souligné le haut niveau des productions, rendant la tâche du jury particulièrement difficile : "À tel point que nous envisageons de revoir la pondération des critères d’évaluation". Il a également salué "l’internationalisation croissante du concours", rappelant les valeurs fondatrices de la Francophonie : solidarité, diversité culturelle, ouverture.

Au nom de la VNA, Doàn Thi Tuyêt Nhung, directrice générale adjointe, a rendu hommage à une décennie d’efforts conjoints : "Ce concours est devenu un rendez-vous prestigieux et attractif pour les jeunes francophones du Vietnam et de la région". Elle a souligné la richesse thématique et la maturité des articles, réaffirmant l’engagement de la VNA : "Nous continuerons de soutenir +Le Courrier du Vietnam+ dans ses initiatives au service de la jeunesse, avenir de la Francophonie".

Des plumes jeunes et prometteuses

Les 14 lauréats ont reçu leurs distinctions sous les applaudissements.

Le premier prix a été attribué à Trinh Duc Anh et Nguyên Vu Linh pour l'article La Silhouette du son : du sensible à l’humain, un article salué pour sa sensibilité et son regard profondément humain.

Parlant son œuvre, ces deux lauréats Trinh Duc Anh et Nguyên Vu Linh expliquent que l’idée de leur article s’est imposée naturellement dès l’identification du sujet, en lien direct avec des projets caritatifs menés auparavant.

"S’appuyant sur notre expérience et nos connaissances, nous souhaitons transmettre nos valeurs et nos enseignements de la manière la plus claire et la plus complète possible aux lecteurs", partage Trinh Duc Anh.

À cette occasion, ces deux lauréats soulignent que les difficultés rencontrées ont été les plus formatrices : concevoir un cadre à la fois rigoureux, attrayant et intuitif. "Au lieu d'inclure des informations arides sur le projet dans l'article, nous avons décrit la valeur de l'éveil (de la prise de conscience à l'action) de la manière la plus logique", souligne Nguyên Vu Linh.

Le deuxième prix est revenu à Nguyên Thi Khanh Huyên et Phùng Diêu Linh pour l'article TỎA : des jeunes qui rayonnent avec les minorités ethniques.

Le Troisième prix a distingué Nguyên Ngoc Thao Phuong, Vu Thai Hoàng et Pham Nguyên Khanh Hoà pour L’éducation : une clé d’avenir pour les femmes d’âge mûr.

Des prix spéciaux ont été remis par les partenaires : AUF, USTH, Ambassades de France et du Maroc, Université Phenikaa, Image Travel & Events, témoignant d’un soutien croissant de la communauté francophone à la jeunesse.

Deux heures d’émotions, d’échanges et d’inspiration ont suffi à faire de cette journée un véritable manifeste pour une jeunesse francophone engagée, curieuse et solidaire.

Dix ans après sa création, le concours s’impose comme un pilier de la Francophonie au Vietnam - un espace où le français ne se parle pas seulement : il agit.

"Jeunes Reporters Francophones" est organisé par Le Courrier du Vietnam, avec le soutien principal de la Représentation régionale de l'Organisation internationale de la Francophonie pour l'Asie et le Pacifique (REPAP-OIF) et des assistances du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones (GADIF) à Hanoï.

Texte : Câm Sa/CVN

Photos : Hoàng Hiêu/CVN