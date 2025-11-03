L’avenir du français au Vietnam

Entre innovation pédagogique et ouverture interculturelle

Le 1 er novembre 2025, la Salle A509 du campus 280 An Dương Vương s’est transformée en un véritable espace de rencontres intellectuelles et culturelles à l’occasion de la Journée de la traduction et de l’interculturel.

Cet événement marquant, organisé par le Département de français de l’Université de pédagogie de Hô Chi Minh-Ville , a réuni enseignants, chercheurs, traducteurs et étudiants passionnés par la langue française, la didactique du Français Langue Étrangère (FLE) et les enjeux contemporains de la traduction. La journée était placée sous le signe du partage et de la réflexion.

L’événement s’articulait autour de deux grandes thématiques : l’enseignement et l’apprentissage de l’oral en FLE d’une part, et la traduction éditoriale à l’ère de l’intelligence artificielle d’autre part. Ces deux axes, à la fois complémentaires et actuels, ont permis d’ouvrir un dialogue fécond entre théorie et pratique, entre tradition et innovation. Les participants ont pu assister à des conférences, des ateliers et des tables rondes au cours desquels les intervenants ont partagé leurs expériences pédagogiques, leurs recherches et leurs questionnements.

Priorité à la compétence orale en FLE

Dans la première partie de la journée, les échanges ont porté sur la place de l’oral dans l’enseignement du français langue étrangère. Les enseignants ont insisté sur le rôle central de la compétence orale dans la communication interculturelle et sur la nécessité de repenser les pratiques pédagogiques pour favoriser une expression plus spontanée et authentique chez les apprenants. Plusieurs interventions ont mis en lumière des méthodes innovantes, telles que l’utilisation des technologies numériques, des jeux de rôles ou encore des projets collaboratifs, qui encouragent la prise de parole en contexte réel. Les étudiants présents ont également témoigné de leurs propres expériences d’apprentissage, soulignant les difficultés rencontrées mais aussi les progrès réalisés grâce à des approches interactives et communicatives.

Traduction éditoriale et intelligence artificielle : une collaboration future ?

La seconde partie de la journée a été consacrée à un thème particulièrement d’actualité : la traduction éditoriale à l’ère de l’intelligence artificielle (IA). Les discussions ont abordé les opportunités et les défis que représentent les outils de traduction automatique et les modèles de langage avancés pour les traducteurs humains. Si certains intervenants ont salué les progrès technologiques permettant de gagner en rapidité et en efficacité, d’autres ont rappelé les limites de ces outils face à la richesse culturelle et stylistique des textes littéraires. La question de la place du traducteur dans un monde dominé par l’IA a suscité un débat passionnant : faut-il craindre une disparition progressive du traducteur humain ou, au contraire, envisager une nouvelle collaboration entre l’homme et la machine, fondée sur la complémentarité des compétences ?

Tout au long de la journée, les échanges ont été marqués par une atmosphère conviviale et stimulante, favorisant le dialogue entre générations et disciplines. Cette rencontre a non seulement permis de renforcer les liens au sein de la communauté universitaire, mais aussi de souligner l’importance du dialogue interculturel et de l’innovation pédagogique dans la formation en français aujourd’hui. En définitive, la Journée de la traduction et de l’interculturel s’est affirmée comme un moment privilégié de réflexion collective sur les transformations en cours dans le monde de l’enseignement et de la traduction, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’avenir du français au Vietnam.

Texte et photos : Quang Châu- Thiên/CVN