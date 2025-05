Les arts martiaux vietnamiens impressionnent au Sénégal

Le tournoi de Vovinam organisé au Sénégal témoigne de l’essor des arts martiaux vietnamiens sur la scène internationale, tout en illustrant la relation de plus en plus étroite entre les peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le 10 mai, la finale du tournoi de Vovinam - Coupe de l’ambassadeur du Vietnam 2025 s’est déroulée dans une ambiance solennelle et festive, imprégnée de l’identité culturelle vietnamo-africaine, au Gymnase Marius Ndiaye, dans la capitale sénégalaise Dakar.

L’événement a été organisé par l’Union sénégalaise de Vovinam (USV), sous le haut patronage du président de la République du Sénégal et le soutien de l’ambassade du Vietnam en Algérie, également accréditée au Sénégal. Il a rassemblé près de 1.000 pratiquants issus de 75 clubs affiliés à l’USV, membre de la Fédération mondiale de Vovinam (World Vovinam Federation - WVVF).

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Algérie, également en charge du Sénégal, Trân Quôc Khanh, a souligné l’importance du tournoi dans la promotion des échanges culturels et le renforcement de l’amitié entre le Vietnam et le Sénégal.

"Le Vovinam – Viet Vo Dao – est la quintessence des arts martiaux vietnamiens, la cristallisation de l'identité culturelle, de l'art du combat et du patriotisme. L'organisation du tournoi au Sénégal témoigne de la forte diffusion des arts martiaux vietnamiens sur la scène internationale et illustre également du lien de plus en plus étroit qui unit les peuples vietnamien et sénégalais", a affirmé l'ambassadeur Tranâ Quôc Khanh.

Il a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple sénégalais pour leur soutien constant aux activités d’échanges culturels et sportifs avec le Vietnam, en espérant que le tournoi serait un grand succès, servant de pont culturel pour aider les deux nations à mieux se comprendre et à mieux tisser des liens.

Pour sa part, le président de la WVVF, Mai Huu Tin, a indiqué que le Vovinam est désormais présent dans 73 pays, avec des millions de pratiquants à travers le monde. Le Sénégal figure parmi les nations pionnières : le mouvement y a émergé dès les années 1980 et l’USV a officiellement rejoint la WVVF en 2008.

Il a adressé ses remerciements aux entraîneurs, athlètes et autorités sportives du Sénégal pour leurs contributions continues au développement du Vovinam, tout en affirmant : "Nous continuerons à être aux côtés du Sénégal pour réaliser le grand objectif commun : faire du Vovinam une discipline olympique".

Le représentant de l’USV, Diomaye Dieng a affirmé que le tournoi n'est pas seulement un terrain de jeu sportif mais aussi une occasion d'honorer les valeurs des arts martiaux, l'amitié et la coopération internationale. Il a précisé que l’USV avait mobilisé toutes les ressources nationales et internationales nécessaires pour assurer le succès de l’événement, contribuant ainsi à renforcer l’image du Sénégal dans le monde des arts martiaux.

Les épreuves comprenaient des démonstrations techniques, des combats et des performances d’armes caractéristiques du Vovinam, telles que les techniques de jambe offensives, les clés de dégagement et les contre-attaques. C’est la première fois qu’un événement de Vovinam d’envergure internationale est organisé au Sénégal sous l’égide nationale, marquant une étape importante dans le développement du mouvement de pratique de Vovinam en Afrique.

Photo : VNA/CVN

Cet événement contribue à promouvoir l’image du Vietnam dans le monde, en mettant en valeur sa culture traditionnelle, son esprit martial, ainsi que la philosophie du Vovinam fondée sur la "révolution de l’âme et du corps".

À l’issue du tournoi, les organisateurs ont remis des prix individuels et collectifs aux meilleurs pratiquants et sélectionné l’équipe nationale sénégalaise qui participera au Championnat du Monde de Vovinam 2025, prévu en novembre prochain à Bali, en Indonésie.

Selon le Dr. Pham Quang Long, ancien vice-président de la Fédération de Vovinam du Vietnam, ancien président de la Fédération de Vovinam de Hanoï, actuellement président de l’Institut scientifique pour la formation aux arts martiaux vietnamiens, pour que le Vietnam conserve son rôle moteur dans le mouvement mondial du Vovinam, il est nécessaire d’adopter une démarche proactive : élaboration de programmes de soutien au développement international, rédaction de manuels, organisation de formations pour les entraîneurs, mise en place d’un système d’évaluation et de compétitions.

Il a également souligné qu’il est crucial, dans un monde en perpétuel changement, de préserver les valeurs fondamentales du Vovinam – "Vivre, pour pardonner et aimer".

"Je propose également d’établir des centres de formation internationaux au Vietnam pour accueillir des maîtres et entraîneurs d’arts martiaux étrangers pour la formation. L’Institut des sciences de formation aux arts martiaux du Vietnam se tient prêt à jouer un rôle de passerelle, en coopération avec la WVVF, pour mener à bien cette mission. Le Vietnam doit devenir non seulement le berceau technique, mais aussi un centre mondial de la philosophie et de l’éthique du Vovinam", a-t-il déclaré.

NDEL/VNA/CVN