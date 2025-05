L’art martial traditionnel vietnamien vovinam sera enseigné au Venezuela

S’exprimant lors d’une réception en l’honneur de l’ambassadeur du Vietnam au Venezuela, Vu Trung My, Franklin Cardillo a déclaré que, conformément à la volonté de l’ancien président Hugo Chavez, le Venezuela mettait en œuvre une stratégie visant à bâtir une base sportive nationale, garantissant à tous l’accès à l’éducation physique et aux activités sportives pour améliorer leur qualité de vie. Outre les bénéfices pour la santé publique, le ministre a ajouté que cette politique contribuait également à la découverte et à la formation des jeunes talents sportifs. Actuellement, le Venezuela, qui compte 28 millions d’habitants, fait partie des six nations d’Amérique latine affichant de hauts résultats olympiques. Les Vénézuéliens, et plus particulièrement les jeunes, sont de plus en plus friands d’arts martiaux. C’est pourquoi le vovinam, sport alliant arts martiaux et développement personnel, sera certainement accueilli chaleureusement par le peuple vénézuélien.

VNA/CVN