Le Vietnam assume la présidence de la Conférence des États parties à la CNUDM

Lors de la 35ᵉ Conférence des États parties à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 35), qui s’est ouverte le 23 juin au siège des Nations unies à New York, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, chef de la délégation vietnamienne, a été élu à l’unanimité par les États membres de la Convention à la présidence de la SPLOS 35 (States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea - SPLOS).

Photo : VNA/CVN

La conférence a réuni 170 États membres, États observateurs, chefs d’organismes créés en vertu de la Convention et organisations internationales concernées.

S’exprimant après son élection et sa prise de fonction à la présidence de la SPLOS 35, le vice-ministre Nguyên Minh Vu a souligné les progrès positifs réalisés récemment dans la mise en œuvre de la CNUDM et dans la gouvernance mondiale des océans et des mers, en particulier le succès de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur les océans (UNOC 3) à Nice (France) au début du mois de juin ainsi que les efforts visant à promouvoir l’Accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (dit "Accord BBNJ"), qui entrera bientôt en vigueur.

Dans un contexte où les mers et les océans sont confrontés à de nombreux défis majeurs tels que la pollution du milieu marin, les impacts du changement climatique, la perte de biodiversité et l’épuisement des ressources marines, le président de la Conférence a appelé les pays à promouvoir le multilatéralisme, à participer aux discussions dans un esprit coopératif et constructif, et à proposer activement des mesures pour favoriser la mise en œuvre de la CNUDM. Il a également souligné la nécessité d’améliorer l’efficacité des agences créées dans le cadre de la Convention, renforçant ainsi le rôle et la vitalité de celle-ci - qualifiée de "Charte des océans" - dans le maintien de l’ordre en mer, la conservation et l’utilisation durable des ressources marines, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement durable à l’échelle mondiale.

Lors d’un échange accordé au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à New York, en marge de la conférence, le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a estimé que cette toute première présidence vietnamienne de la plus importante conférence annuelle sur la mise en œuvre de la CNUDM revêtait une importance capitale. Elle reflète la grande confiance des pays dans la capacité de gestion et de leadership du Vietnam au sein des processus et mécanismes multilatéraux de l’ONU, tout en témoignant de la reconnaissance et de l’appréciation de la communauté internationale pour le rôle et les contributions du Vietnam aux efforts communs visant à promouvoir la mise en œuvre de la convention et la gouvernance marine mondiale.

Le même jour, à l’occasion de la SPLOS 35 et dans le cadre de la campagne en faveur de la candidature de la professeure agrégée Nguyên Thi Lan Anh au poste de juge du Tribunal international du droit de la mer (TIDM) pour la période 2026-2035, l’ambassadeur Dô Hùng Viêt, chef de la délégation permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a organisé une réception solennelle en présence des ambassadeurs, des chefs de délégation des pays présents à New York, ainsi que des chefs de délégation participant à la conférence.

La SPLOS est une conférence annuelle des États membres de la CNUDM depuis 1982. Lors de cette conférence, les États membres ainsi que les États observateurs présentent leurs positions et leurs points de vue, partagent des informations sur les questions liées à la mise en œuvre de la CNUDM, évaluent les performances des organes créés en vertu de la Convention au cours de l’année écoulée et contribuent à orienter les développements futurs dans les domaines du droit de la mer, de la gestion et de l’exploitation des océans.

Au fil des ans, le Vietnam a toujours activement participé à cette conférence, y a pris la parole et y a apporté des contributions constructives, selon une politique constante de respect et de pleine mise en œuvre de la CNUDM.

VNA/CVN