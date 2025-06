Vietnam - Équateur : booster les liens commerciaux, technologiques et éducatifs

Le Vietnam attache une grande importance à sa coopération multiforme avec l'Équateur et propose la poursuite du dialogue, des négociations et de la signature d'accords de coopération dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la finance et de l'agriculture, a affirmé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Lors de sa rencontre avec le président équatorien Daniel Noboa le 25 juin, en marge de la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions (Annual Meeting of the New Champions) du Forum économique mondial (FEM) à Tianjin, en Chine, le Premier ministre Pham Minh Chinh lui a transmis une lettre du président Luong Cuong invitant le président équatorien Daniel Noboa à assister à la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra à Hanoï en octobre prochain.

Photo : VNA/CVN

Le président équatorien Daniel Noboa a remercié le Vietnam pour son initiative et son engagement à accueillir la cérémonie de signature de cette convention, et a confirmé que l'Équateur enverrait une délégation de haut niveau.

Pham Minh Chinh a appelé l'Équateur à faciliter les investissements du groupe vietnamien Viettel dans les télécommunications, les services 5G et la transformation numérique en Équateur, contribuant ainsi au développement et à la création d'emplois pour la jeunesse équatorienne. Au nom des dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, il a adressé une invitation officielle au président équatorien Daniel Noboa pour une visite officielle au Vietnam cette année afin de renforcer la coopération bilatérale.

Le président équatorien Daniel Noboa a affirmé que le Vietnam était un partenaire important de l'Équateur. Soulignant les réalisations impressionnantes du Vietnam dans l'enseignement des STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques), il a exprimé sa volonté de renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation et de promouvoir les échanges interpersonnels, notamment entre les jeunes et entre les deux pays. Le président salue la participation des entreprises vietnamiennes aux plans de développement du réseau 5G de l'Équateur.

Les deux parties ont convenu d'intensifier les échanges de haut niveau et les visites de délégations, de renforcer l'efficacité des mécanismes de coopération existants et de promouvoir les activités de promotion du commerce et des investissements, la connectivité des entreprises et la collaboration dans des domaines d'expertise communs. Elles ont également échangé leurs points de vue sur plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun.

VNA/CVN