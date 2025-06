Le Vietnam appelle au respect du droit international humanitaire

Le débat sur les affaires humanitaires du Conseil économique et social des Nations Unies - Segment des affaires humanitaires (ECOSOC-HAS) s’est récemment tenu à Genève sur le thème "Renouveler la solidarité mondiale pour l’humanité : sauver des vies, atténuer les souffrances et mobiliser des solutions pour l’action humanitaire".

Le Vietnam était représenté par l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies (ONU), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres organisations internationales à Genève, qui est intervenu lors de sessions de haut niveau et de tables rondes thématiques.

Dans son allocution, le diplomate a exprimé sa profonde inquiétude face à l’ampleur sans précédent des besoins humanitaires en 2025, alors que plus de 360 millions de personnes auront besoin d’une aide d’urgence en raison de conflits, de catastrophes naturelles, de l’insécurité alimentaire et de crises économiques.

Le Vietnam a salué les efforts inlassables de l’ONU et de ses partenaires et a appelé à combler l’écart croissant entre les besoins et les ressources grâce à des mécanismes de financement plus flexibles, prévisibles et efficaces.

Évoquant la situation nationale, le diplomate a souligné que le Vietnam continue d’être gravement touché par des phénomènes météorologiques extrêmes. En septembre 2024, le typhon Yagi a frappé le Nord du pays, faisant plus de 320 morts, le déplacement de plus de 130.000 personnes et causant de graves dommages aux infrastructures. Le Vietnam a exprimé sa gratitude pour l’aide internationale rapide, qui a contribué à stabiliser la situation et à soutenir le relèvement des victimes.

Face à la multiplication des catastrophes naturelles en Asie du Sud-Est, telles que les inondations, les sécheresses, les super typhons et les tremblements de terre, le Vietnam a souligné l’importance d’améliorer les systèmes d’alerte précoce, de favoriser la coopération régionale et d’investir dans des infrastructures résilientes au changement climatique.

L’ambassadeur Mai Phan Dung a appelé au renforcement des partenariats entre les gouvernements, le secteur privé et les communautés locales afin de concevoir des solutions inclusives, fondées sur la science et adaptées aux spécificités de chaque pays.

Le Vietnam a réitéré sa politique centrée sur l’humain et a partagé ses expériences en matière de sécurité alimentaire, de restructuration agricole face au changement climatique, de développement rural durable et d’économie circulaire. Il a également réaffirmé son engagement envers l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050.

Sur la scène internationale, le Vietnam a contribué au Fonds central pour les interventions d'urgence (CERF) et participe activement aux mécanismes humanitaires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le diplomate a réitéré que les activités humanitaires doivent être régies par les principes fondamentaux de neutralité, d’impartialité, d’indépendance et d’humanité, conformément à la Charte des Nations Unies et aux conditions spécifiques de chaque pays.

Les participants ont exprimé leur vive préoccupation face à l’augmentation des violations du droit international humanitaire, qui ont fait de 2024 et du premier semestre 2025 l’une des périodes les plus meurtrières pour les travailleurs humanitaires depuis plus de dix ans.

L’un des thèmes centraux de la réunion était la réforme du système humanitaire. La nécessité de transférer la prise de décision et les ressources aux acteurs locaux, de tester de nouveaux modèles de leadership et de renforcer la coordination entre le siège et le terrain a été soulignée. L’urgence d’une réforme financière a également été évoquée face à la croissance rapide des besoins mondiaux.

Les délégués ont également proposé de favoriser l’innovation, l’utilisation des technologies numériques et de l’intelligence artificielle, ainsi que l’action précoce basée sur des systèmes d’alerte afin de réduire les risques de catastrophe et de renforcer la résilience des communautés.

Depuis 1998, l’ECOSOC-HAS s’est imposé comme un forum clé des Nations unies pour la promotion de la coordination et de l’investissement dans l’aide humanitaire. Cette année, dans le contexte du 80e anniversaire de la fondation de la plus grande organisation multilatérale, l’événement devrait marquer le début d’un profond renouveau du système mondial d’aide humanitaire, vers un modèle plus efficace, cohérent et humain.

