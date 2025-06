La province de Quang Tri, futur pôle de croissance du Centre septentrional

Le 25 juin, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu une séance de travail avec les permanences des Comités provinciaux du Parti de Quang Binh et de Quang Tri.

L’objectif était d’évaluer les résultats de la mise en œuvre des résolutions du Comité central et de discuter des priorités pour le développement socio-économique, la défense et la sécurité dans ces deux localités.

Lors de l’événement, les préparatifs en vue de la fusion administrative des deux provinces ont été présentés. La nouvelle province, baptisée Quang Tri, comptera 78 unités administratives de niveau communal.

Saluant les dernières réalisations de Quang Binh et Quang Tri lors de ces derniers temps, le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que la nouvelle entité provinciale bénéficierait d’un réseau d’infrastructures de transport interrégionales diversifiées et synchrones, facilitant le développement des secteurs tels que l’économie maritime, l’économie frontalière, la logistique et le commerce international.

La fusion facilitera la formation de chaînes de valeur reliant la production à la consommation, en utilisant efficacement les infrastructures des ports maritimes en eau profonde de Hon La et de My Thuy, les zones économiques côtières et les zones de matières premières le long du corridor Est-Ouest, a-t-il indiqué.

Avec une population de près de 2 millions d’habitants et des ressources naturelles abondantes, la nouvelle province disposera des conditions nécessaires pour bâtir une administration locale plus moderne, autonome, flexible et innovante, capable de piloter le développement socio-économique dans un contexte de renouvellement du modèle de croissance et d’intégration approfondie, a-t-il ajouté.

Pour exploiter efficacement le potentiel et les atouts de la nouvelle province de Quang Tri, le secrétaire général Tô Lâm a proposé d’achever rapidement l’organisation de l’appareil administratif à deux niveaux, de développer des zones touristiques compétitives à l’échelle internationale, de créer un cadre juridique stable et favorable aux investisseurs…

Il a également insisté sur la nécessité de développer un écosystème de start-up numériques à Dông Hoi et Dông Hà, en lien avec des politiques de soutien à l’entrepreneuriat des jeunes, des femmes et des agriculteurs.

Enfin, Tô Lâm a souligné l’importance d’une préparation rigoureuse, systématique et scientifique du futur Congrès de l’organisation du Parti de la nouvelle province.

Avant la séance de travail, le secrétaire général Tô Lâm et sa délégation sont allés déposer des fleurs et de l’encens au temple dédié au Président Hô Chi Minh et aux martyrs de la province de Quang Binh.

