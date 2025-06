Près de 7.500 militaires mobilisés pour le grand défilé de la Fête nationale

Près de 7.500 officiers et soldats ont participé, mercredi matin 25 juin, à un entraînement collectif en préparation de la célébration du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre).

Organisé par le Département de la formation et des écoles militaires, cet entraînement d’envergure s’est déroulé simultanément sur trois sites : le Centre national d’entraînement militaire N°4, le campus de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï et le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

L’effectif militaire mobilisé cette fois, avec un total de 7.413 participants, est nettement supérieur à ceux des précédents défilés organisés pour le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu et le 50e anniversaire de la Réunification nationale.

Lors de l’événement, le général Vu Viêt Hùng, directeur du Département de la formation et des écoles militaires, a souligné qu’il s’agissait du premier entraînement collectif des unités militaires après près de vingt jours de préparation. Cette étape vise à tirer les premières leçons en vue de la cérémonie officielle, a-t-il déclaré.

Les officiers et soldats ont fait preuve d’un bon esprit d’équipe, de responsabilité, de solidarité et d’unité, s’efforçant d’accomplir les programmes et contenus selon le plan établi.

VNA/CVN