Plus de 30 morts et plusieurs personnes enlevées dans le Centre du Nigeria

Plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées samedi 3 janvier par des gangs criminels, dans l'État du Niger, situé dans le Centre-Nord du Nigeria, a annoncé dimanche 4 janvier la police.

"Plus de 30 victimes ont perdu la vie pendant l'attaque, certaines personnes ont également été enlevées", a déclaré Wasiu Abiodun, porte-parole de la police de l'État du Niger. Mercredi 30 décembre 2025, neuf autres personnes ont été tuées par des hommes armés lors des célébrations du Nouvel An dans l'État de Plateau, au Centre-Nord du Nigeria. L'attaque s'est produite dans le village de Chigwi, district de Vwang, dans la zone de gouvernement local de Jos Sud, alors que les habitants s'étaient rassemblés pour les festivités traditionnelles de la nuit de passage à la Nouvelle Année.

