L'Égypte et la Syrie signent des accords de coopération énergétique

Signés au Caire, ces accords portent sur la fourniture de gaz naturel égyptien à la Syrie en vue de produire de l'électricité ainsi que sur l'approvisionnement en produits pétroliers afin de répondre à la demande intérieure syrienne, a précisé le ministère dans un communiqué. Les documents ont été finalisés lors d'une rencontre entre Karim Badawi, ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales, et une délégation syrienne de haut niveau conduite par Ghiath Diab, directeur adjoint des autorités énergétiques syriennes. M. Badawi a réaffirmé que son ministère était prêt à apporter son expertise technique et son soutien à la reconstruction des infrastructures énergétiques syriennes, selon le communiqué.

