Pakistan : trois morts dans une avalanche

Trois personnes (deux militaires et un civil), ont trouvé la mort dans une avalanche survenue lors d'une opération de déneigement dans la région septentrionale du Gilgit-Baltistan, au Pakistan, a indiqué l'armée pakistanaise, dimanche 4 janvier.

>> Népal : au moins sept personnes tuées dans une avalanche

>> Grèce : quatre personnes tuées dans une avalanche

L'avalanche s'est produite alors qu'une opération de déneigement était en cours à l'aide d'engins lourds pour ouvrir le col de Burzil, "afin de faciliter les mouvements opérationnels" des forces dans la zone, a précisé la même source. L'opération a été interrompue après le déclenchement de l'avalanche qui a enseveli le deux militaires et un opérateur de machine. Les trois victimes ont succombé à leurs blessures après leur transfert à l'hôpital, a ajouté le communiqué.

APS/VNA/CVN