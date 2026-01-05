Pakistan : trois morts dans une avalanche

>> Népal : au moins sept personnes tuées dans une avalanche
L'avalanche s'est produite alors qu'une opération de déneigement était en cours à l'aide d'engins lourds pour ouvrir le col de Burzil, "afin de faciliter les mouvements opérationnels" des forces dans la zone, a précisé la même source. L'opération a été interrompue après le déclenchement de l'avalanche qui a enseveli le deux militaires et un opérateur de machine. Les trois victimes ont succombé à leurs blessures après leur transfert à l'hôpital, a ajouté le communiqué.
