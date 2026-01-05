Présidentielle en Guinée : la Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya

>> Présidentielle en Guinée : début du scrutin, le chef de la junte favori
>> Guinée : élection présidentielle calme, le chef de la junte grand favori
>> Guinée : sacre sans surprise du putschiste Mamadi Doumbouya, élu président
Les résultats définitifs confirment les résultats provisoires annoncés mardi soir 30 décembre, un sacre sans suspense de Mamadi Doumbouya, alors que les ténors de l'opposition en exil avaient été écartés du scrutin, dans un contexte de fort rétrécissement des libertés dans ce pays.
AFP/VNA/CVN