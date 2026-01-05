Présidentielle en Guinée : la Cour suprême valide la victoire de Mamadi Doumbouya

Le général Mamadi Doumbouya, chef de la junte en Guinée, a remporté la présidentielle du 28 décembre au premier tour avec 86,72% des voix, selon les résultats définitifs annoncés dimanche 4 janvier lors d'une audience de la Cour suprême.

Les résultats définitifs confirment les résultats provisoires annoncés mardi soir 30 décembre, un sacre sans suspense de Mamadi Doumbouya, alors que les ténors de l'opposition en exil avaient été écartés du scrutin, dans un contexte de fort rétrécissement des libertés dans ce pays.

AFP/VNA/CVN