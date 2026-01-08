icon search
États-Unis : deux morts et six blessés dans une fusillade à Salt Lake City

Deux personnes sont mortes et six autres ont été blessées dans une fusillade survenue devant une église mormone le 7 janvier au soir à Salt Lake City, capitale de l'État américain de l'Utah, ont rapporté les médias locaux.

"La situation est encore très instable", a prévenu Glen Mills, porte-parole de la police de Salt Lake City, cité par la chaîne locale KSL News. "À l'heure actuelle, nous savons qu'il y a au moins huit victimes. Je peux confirmer que deux d'entre elles sont décédées, trois sont dans un état critique et trois autres dans un état indéterminé". La fusillade a été signalée à 19h36 heure locale (2h36 GMT le 8 janvier) après qu'une bagarre a éclaté sur le parking d'une église mormone. Selon certaines informations, des funérailles étaient en cours à l'intérieur de l'édifice. M. Mills a confirmé qu'une chasse à l'homme était en cours et que les autorités ne savaient pas s'il y avait plus d'un tireur.

Xinhua/VNA/CVN

