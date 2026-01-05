Japon : un mort et trois blessés dans un accident de la route

Les feuilles, étalées sur un tronçon de route d'environ 500 m dans la préfecture de Tochigi (Nord-Est), ont fait perdre le contrôle à plusieurs conducteurs, causant une collision entre plus de dix véhicules dimanche, a indiqué le quotidien Mainichi, citant la police locale. Quatre personnes ont été conduites à l'hôpital, où le décès d'un homme de 78 ans a été constaté, selon le journal. L'homme conduisait un petit véhicule utilitaire, qui aurait dérapé et franchi le terre-plein central. Après être sorti de son véhicule, il aurait été heurté par un camion. Le camion transportant les feuilles de thé n'avait pas de toit, et la police enquête sur les circonstances de l'accident, ont indiqué les médias.

APS/VNA/CVN