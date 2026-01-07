Pétrole : le Brent baisse à 60,43 dollars

Les cours du pétrole ont continué leur baisse mercredi 7 janvier, sur fond d'inquiétudes persistantes d'excédent d'offre mondiale et de demande modérée.

Vers 10h40 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en mars, perdait 0,44% à 60,43 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI), pour livraison en février, lâchait 0,75% à 56,70 dollars. Selon les analystes, la perspective d'un afflux de pétrole vénézuélien sur les marchés internationaux a accentué les craintes d'un déséquilibre entre production et consommation.

APS/VNA/CVN