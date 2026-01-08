Les États-Unis quittent 66 organisations internationales sur l'ordre de Trump

Partant du slogan "America First" (l'Amérique d'abord) de M. Trump, le communiqué de la Maison Blanche précise qu'il s'agit de 31 entités des Nations unies et de 35 organisations non membres de l'ONU. Selon la liste publiée sur le site Internet de la Maison Blanche, la plupart des entités concernées sont des agences, commissions et groupes consultatifs liés à l'ONU qui se concentrent sur le changement climatique, la gouvernance mondiale, le travail et d'autres questions que l'administration Trump a classées comme favorisant la diversité et l'agenda "woke". Les États-Unis se retireront notamment des comités du Conseil économique et social de l'ONU pour l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie et le Pacifique, et l'Asie de l'Ouest, ainsi que de la Commission du droit international, du Centre du commerce international et de la Conférence des Nations unies sur le Commerce et le Développement. Parmi les organisations non onusiennes figurent le Pacte pour une énergie sans carbone 24h/24 et 7j/7, le Forum mondial contre le terrorisme, le Forum mondial sur la migration et le développement, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, ainsi que l'Accord de coopération régionale sur la lutte contre la piraterie et le vol à main armée contre les bateaux en Asie.

Xinhua/VNA/CVN