Maduro sera détenu dans un centre de détention à New York

Le président vénézuélien Nicolas Maduro et son épouse Cilia Flores, qui ont été capturés lors d'une frappe militaire américaine de grande envergure contre le Venezuela tôt samedi matin 3 janvier, seront envoyés au centre de détention métropolitain de New York, selon un reportage de CNN.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'avion militaire transportant le couple a atterri à la base de la Garde nationale aérienne de Stewart à Newburgh, dans l'État de New York, vers 17h00 (22h00 GMT) samedi après-midi, selon de multiples reportages médiatiques et séquences vidéo.

M. Maduro et quelques autres personnes seront inculpés la semaine prochaine de complot de narcoterrorisme, de complot d'importation de cocaïne, de possession d'armes automatiques et d'engins destructeurs devant la cour fédérale du district sud de New York, selon un acte d'accusation rendu public samedi par le ministère américain de la Justice.

Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré avoir appelé directement le président américain Donald Trump samedi pour lui faire part de son opposition "à une tentative de changement de régime et à la violation du droit fédéral et international". Certaines personnes ont manifesté contre l'action militaire américaine au Venezuela devant la base aérienne de Newburgh.

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez a exigé la "libération immédiate" du couple Maduro lors d'une session du Conseil national de défense diffusée samedi par une chaîne de télévision publique.

Xinhua/VNA/CVN