Un séisme de magnitude 5,2 frappe le Nord-Est de l'Inde

Un séisme de magnitude 5,2 a secoué le Nord-Est de l'Inde dimanche 4 janvier à 22h47 GMT, a annoncé le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).

Un séisme de magnitude 5,2 a secoué le Nord-Est de l'Inde dimanche 4 janvier à 22h47 GMT, a annoncé le Centre allemand de recherche en géosciences (GFZ).L'épicentre, situé à une profondeur de 10 km, a été initialement localisé à 26,43 degrés de latitude nord et 92,45 degrés de longitude est.

APS/VNA/CVN