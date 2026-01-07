Philippines : un séisme de magnitude 6,7 frappe la côte de l'île de Mindanao

L'Institut philippin de volcanologie et de sismologie a déclaré qu'un séisme de magnitude 6,7 avait frappé mercredi matin 7 janvier la côte de la province de Davao Oriental, dans le Sud des Philippines.

L'institut a indiqué que le séisme s'était produit à 11h02 heure locale, à une profondeur de 42 km, avec un épicentre situé à environ 47 km de la ville côtière de Manay. Des secousses ont été ressenties dans toute l'île. L'institut a déclaré que le séisme devrait générer des répliques et causer des dégâts, en particulier dans les zones proches de l'épicentre. Les Philippines connaissent une activité sismique fréquente en raison de leur situation géographique le long de la "ceinture de feu" du Pacifique, une zone de frontières tectoniques majeures connue pour ses séismes et ses éruptions volcaniques.

Xinhua/VNA/CVN