Une ligne ferroviaire express Est–Ouest pour relier et verdir le Sud du Vietnam

Moteur économique du pays, Hô Chi Minh-Ville se trouve aujourd’hui à un tournant décisif de son développement.

Dans le contexte de son intégration avec les provinces de Binh Duong et Bà Ria-Vung Tàu, la métropole du Sud s’oriente vers la création d’un espace économique et urbain unifié, propice à un modèle de croissance verte et durable.

Dans cette vision, le groupe Becamex a proposé la construction d’une ligne ferroviaire express Hô Chi Minh-Ville - Cai Mep - Bàu Bang - Cân Tho, considérée comme une solution de rupture pour la logistique régionale.

Un axe Est–Ouest, colonne vertébrale d’une infrastructure verte

Selon Nguyên Van Hung, président du groupe Becamex, cette intégration régionale ouvre la voie à de nouveaux corridors de transport reliant les pôles de croissance par la route, les voies fluviales et surtout le rail. Becamex propose ainsi deux lignes ferroviaires stratégiques : Bàu Bang - An Binh - Cai Mep et Hô Chi Minh-Ville - Cân Tho, destinées à bâtir un système de logistique verte moderne, véritable colonne vertébrale du transport régional.

La ligne Bàu Bang - An Binh - Cai Mep, longue de 127 km, représente un investissement de près de 153.000 milliards de dôngs. Elle permettra une vitesse de 160 km/h pour les trains de passagers et de 120 km/h pour les trains de marchandises. Reliant directement les zones industrielles de Binh Duong et de Dông Nai au port en eau profonde Cai Mep-Thi Vai, elle réduira considérablement les coûts et les délais de transport maritime.

Quant à la ligne Hô Chi Minh-Ville - Cân Tho, longue d’environ 174 km, avec un investissement de 173.600 milliards de dôngs pour la première phase, elle sera conçue pour des vitesses allant jusqu’à 200 km/h pour les passagers et 160 km/h pour le fret. Cette ligne constituera un corridor stratégique permettant d’acheminer rapidement les produits agricoles du Delta du Mékong vers les centres industriels et les ports internationaux.

Une fois achevées, ces deux lignes formeront un réseau ferroviaire moderne, intelligent et respectueux de l’environnement, capable d’économiser plus de 2,2 milliards de dollars de coûts logistiques par an et de faire du Sud du Vietnam un pôle de transport vert et durable.

Un fort appui des autorités locales

La proposition de Becamex a reçu le soutien unanime des autorités de Hô Chi Minh-Ville. Lors d’une séance de travail avec le groupe, Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire municipal, a affirmé que la ville soutient pleinement la recherche de faisabilité du projet et coopérera avec les provinces voisines, notamment Dông Nai, afin d’assurer la cohérence et la continuité des investissements.

Le vice-président du Comité populaire, Bùi Xuân Cuong, a souligné la nécessité urgente d’un réseau ferroviaire interrégional, tout en insistant sur la nécessité d’une approche intégrée, évitant la fragmentation des projets. Les autorités locales se sont engagées à accompagner les entreprises dans la levée des obstacles administratifs et fonciers, ainsi qu’à renforcer la coordination régionale.

Des infrastructures au service d’une “métropole à trois pôles”

D’après le Dr. Huynh Thanh Diên, de l’Université Nguyên Tât Thanh, la ligne ferroviaire traversant les zones industrielles jusqu’aux ports maritimes traduit une vision stratégique visant à transformer Hô Chi Minh-Ville en métropole à trois pôles : industriel, financier et portuaire.

Il ne s’agit pas seulement d’un projet de transport, mais d’une infrastructure intégrée optimisant la chaîne production–logistique–exportation, réduisant les coûts et renforçant la compétitivité des entreprises vietnamiennes comme étrangères.

Partageant cette analyse, le Dr. Nguyên Van Tân, doyen de la Faculté d’administration et d’économie internationale de l’Université Lac Hông (Dông Nai), estime que la ligne Bàu Bang – Cai Mep représente une véritable révolution infrastructurelle. En reliant directement les usines aux ports en eau profonde, elle permet un acheminement rapide et continu des marchandises, tout en fluidifiant la chaîne d’approvisionnement et en allégeant la pression sur le réseau routier.

Pour les habitants, ce projet signifie des déplacements plus rapides et plus sûrs. Pour les entreprises, il offre un levier logistique majeur, renforçant la compétitivité à l’exportation et positionnant le Sud du Vietnam sur la carte mondiale du commerce.

Des zones franches intégrées au réseau ferroviaire

Le long des lignes projetées, quatre zones de libre-échange (FTZ) devraient voir le jour : Cai Mep Ha, Cân Gio, Bàu Bang et An Binh. Ces zones formeront un ensemble cohérent associant logistique, commerce et industrie.

Cependant, les experts recommandent de ne pas se disperser, mais de concentrer les ressources sur une ou deux FTZ stratégiques, idéalement situées près des ports en eau profonde, afin de garantir une masse critique et une attractivité internationale.

Les expériences de Singapour et Shanghai montrent qu’un petit nombre de zones franches bien conçues et intégrées peut suffire à créer un avantage concurrentiel durable, en offrant des infrastructures modernes, un cadre réglementaire stable et des incitations ciblées.

De la vision à la réalité

Pour transformer cette ambition en réalité, les spécialistes préconisent un modèle de partenariat public–privé (PPP) transparent, assorti d’une stratégie de financement durable et d’un engagement environnemental fort.

La préservation des écosystèmes, notamment dans la zone de Cân Gio, doit être intégrée dès la phase de conception afin d’assurer l’équilibre entre développement et durabilité.

Si elle est mise en œuvre avec rigueur et cohérence, la ligne ferroviaire express Est–Ouest ne sera pas seulement un projet d’infrastructure, mais un symbole d’intégration et d’ouverture.

De Bàu Bang, au nord, jusqu’à Cai Mep, au sud, cette voie ferrée ne transportera pas seulement des marchandises, mais aussi l’ambition d’un Vietnam vert, connecté et compétitif, où Hô Chi Minh-Ville s’affirme comme une métropole mondiale de l’industrie, de la finance et du commerce maritime.

