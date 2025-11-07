Fitch Ratings maintient la note BB+ avec perspective stable pour l’Électricité du Nord

La Compagnie générale d’électricité du Nord (EVNNPC) a annoncé que l’agence internationale de notation Fitch Ratings a confirmé pour l’année 2024 sa note de crédit à long terme en devises étrangères (IDR) à BB+, assortie d’une perspective "Stable".

Selon Fitch Ratings, cette évaluation reflète le profil de crédit solide d’EVNNPC, équivalent à celui du groupe Électricité du Vietnam (EVN), sa société mère, et au niveau de notation souveraine du Vietnam (BB+/Stable). L’agence justifie cette équivalence par le lien étroit entre EVNNPC et EVN, détenue à 100% par l’État, ainsi que par la probabilité élevée de soutien gouvernemental, conformément à sa méthodologie d’évaluation des filiales publiques stratégiques.

Fitch prévoit que la demande d’électricité au Vietnam continuera de croître fortement, avec une hausse estimée à 4,5% en 2025 et environ 7% à moyen terme, soutenue par la reprise économique et l’industrialisation rapide du pays. EVNNPC devrait bénéficier directement de cette dynamique, grâce à une base de clients large et diversifiée, une gestion efficace du recouvrement et un faible risque de contrepartie.

L’agence souligne également qu’EVNNPC maintient un niveau d’investissement élevé (Capex) pour la période à venir, consacré à la modernisation du réseau, à la construction de postes électriques et de lignes de transmission, ainsi qu’à l’intégration de sources d’énergie renouvelable, conformément au Plan directeur d’électricité VIII.

Malgré ce programme d’investissement ambitieux, l’entreprise conserve une structure financière prudente, avec un ratio dette nette/EBITDA projeté entre 1,4x et 3,4x sur la période 2025–2028.

Selon un représentant de la direction d’EVNNPC, cette évaluation positive de Fitch Ratings traduit la confiance des institutions internationales dans la solidité financière, la gouvernance et le rôle stratégique d’EVNNPC au sein du système électrique national.

EVNNPC continuera à appliquer une discipline financière rigoureuse, à optimiser nos investissements et à garantir un approvisionnement électrique sûr et stable pour l’ensemble du Nord du pays.

La décision de Fitch Ratings de maintenir EVNNPC au même niveau qu’EVN confirme le rôle stratégique et la résilience financière de l’entreprise, tout en renforçant sa capacité à mobiliser des capitaux pour le développement d’une infrastructure énergétique moderne et durable, contribuant à la transition énergétique et à la croissance verte du Vietnam.

Depuis 2020, EVNNPC a progressivement amélioré sa notation : BB/Stable en 2020, BB avec perspective positive en 2021 et 2022, puis BB+/Stable en 2023. L’année 2024 marque ainsi la deuxième année consécutive où Fitch Ratings confirme la note BB+ avec perspective stable, témoignant de la stabilité financière et opérationnelle de l’entreprise.

VNA/CVN