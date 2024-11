Une large coopération éducative

La semaine dernière, la Une du numéro 47 nous rappelait qu'en cette fin du mois de novembre, au Vietnam, on met en valeur les enseignants. Le 20 novembre, c'est leur jour. Ils sont salués, reconnus, bien entourés, remerciés et remotivés pour poursuivre leur labeur quotidien jusqu'à la fête suivante.

>> Développer l’éducation grâce aux programmes internationaux

>> VinUni, une jeune université aux réalisations impressionnantes

>> Coopération internationale dans l’enseignement supérieur

Il est vrai qu’au Vietnam, on considère toujours l’éducation comme “une priorité nationale”. Son essor est d’ailleurs défini comme “l’un des trois axes principaux afin de réaliser la Stratégie nationale de développement socio-économique pour la période 2021-2030”.

Ce secteur est fortement consolidé puisque différents textes législatifs permettent la multiplication de coopérations et d’investissements étrangers. On voit ainsi l’éclosion de succursales d’établissements d’enseignement supérieur étrangers au Vietnam et l’augmentation de la coopération éducative “avec plus de 100 pays, territoires et organisations internationales” comme l’Organisation des ministres de l’Éducation d’Asie du Sud-Est (SEAMEO) ou l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Ces coopérations internationales sont importantes pour améliorer le classement de l’éducation nationale à l’échelle mondiale et pour renforcer les compétences des étudiants vietnamiens.

Ces derniers, grâce au dévouement de leurs professeurs vietnamiens ou étrangers, pourront recevoir à la fin de leurs études le fameux chapeau des diplômés qui ornait la Une de ce numéro 47. Rendu célèbre par les universités américaines,

ce drôle de couvre-chef est aussi présent dans les facultés vietnamiennes, saluant vraiment la réussite des étudiants. En fin de cérémonie, il est jeté en l’air, symbolisant ainsi l’émancipation du jeune diplômé s’affranchissant de la tutelle de son institution et montrant qu’il est enfin prêt à se lancer dans la vie professionnelle.

Cette drôle de coiffe, connue sous plusieurs appellations, a des origines italiennes et non américaines. Elle peut être nommée soit barrette, soit mortier, ou encore mortarboard. Elle a la particularité d’avoir un pompon, dont le rôle est essentiel puisqu’il doit être porté à droite durant toute la première partie de la cérémonie, puis être transféré à gauche une fois le diplôme en main.

De telles cérémonies sont gravées à vie dans la mémoire des étudiants et de leurs professeurs.

Un autre jour de novembre semble prendre toute son importance au sein de la francophonie au Vietnam. Savez-vous que cette année, on célèbre la 6e Journée internationale des professeurs de français (JIPF), le 21 novembre, sous le thème “Toutes Championnes, Tous Champions : Porteurs de la flamme francophone”.

Cette année, l’ambassade de France au Vietnam, en partenariat avec l’Institut français et l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), a organisé un concours mettant en lumière des échanges et des projets innovants qui inspireraient toute la communauté éducative. Cette compétition a offert l’opportunité de renforcer les liens entre enseignants de français et de stimuler la collaboration interinstitutionnelle. On en reparle très bientôt.

HERVÉ FAYET/CVN