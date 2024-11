Renforcement de la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la Malaisie

Sur invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite officielle en Malaisie du 21 au 23 novembre.

À cette occasion, Lê Hoài Trung, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la Commission centrale des relations extérieures, a accordé une interview aux médias, expliquant les objectifs et les attentes de cette visite importante.

Photo : VNA/CVN

Selon Lê Hoài Trung, cette visite officielle revêt une signification particulière dans le cadre de la mise en œuvre des orientations diplomatiques du XIIIe Congrès national du Parti, ainsi que des documents de politique étrangère de l'État, où les relations avec les pays de l'ASEAN, en particulier la Malaisie, occupent une place importante. La Malaisie, qui joue un rôle clé en Asie du Sud-Est, assumera la présidence de l’ASEAN en 2025, renforçant ainsi son influence dans la région.

Les relations entre le Vietnam et la Malaisie se sont développées de manière remarquable ces dernières années. Cette visite contribuera à les élever à un niveau supérieur, créant ainsi des conditions favorables pour renforcer la paix dans la région et mobiliser des ressources au service du développement national.

Depuis l’établissement du partenariat stratégique en 2015, les relations entre les deux pays se sont intensifiées dans tous les domaines. Le Vietnam est le seul pays de l'ASEAN avec lequel la Malaisie a établi un partenariat stratégique, ce qui témoigne de la confiance politique croissante et d’une compréhension mutuelle approfondie. Les deux nations partagent des points de vue similaires sur de grandes questions internationales et collaborent étroitement dans de nombreux secteurs.

Coopération étroite dans divers domaines

Sur le plan économique, la Malaisie est le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l’ASEAN et figure régulièrement parmi les 10 principaux investisseurs étrangers. Les échanges entre les peuples se multiplient également, avec des centaines de milliers de touristes voyageant chaque année entre les deux pays. En outre, des dizaines de milliers de travailleurs vietnamiens contribuent au développement économique de la Malaisie.

La coopération en matière de défense et de sécurité s’élargit avec de nouveaux mécanismes et accords, notamment dans le domaine maritime, entre les forces navales et les garde-côtes des deux pays, ainsi que par des échanges accrus d'informations. Par ailleurs, la collaboration dans les forums multilatéraux, notamment au sein de l’ASEAN, devient de plus en plus étroite.

Durant son séjour, le Secrétaire général du Parti Tô Lâm aura des entretiens avec les principales hommes politiques malaisiens, notamment le Premier ministre, les présidents de la Chambre des représentants et du Sénat, ainsi que les dirigeants des principaux partis politiques.

Il prononcera également un discours stratégique à l’Université de Malaya, institution prestigieuse non seulement en Malaisie, mais aussi dans la région et dans le monde. De plus, il rencontrera des représentants du monde des affaires, des cadres de l’ambassade du Vietnam, ainsi que représentants de la communauté vietnamienne et des étudiants vivant en Malaisie.

Cette visite, selon Lê Hoài Trung, permettra aux deux nations de discuter des questions régionales et internationales, d’approfondir leur compréhension mutuelle, et de renforcer leur confiance politique. Elle jettera également les bases d’une coopération plus étroite dans des domaines clés comme la politique, l’économie, la sécurité, et les échanges culturels.

En tirant parti de leurs atouts respectifs, le Vietnam et la Malaisie visent à bâtir un partenariat encore plus solide pour répondre aux défis mondiaux et régionaux. Cette visite réaffirmera également leur engagement de soutenir le rôle central de l’ASEAN dans la promotion de la paix, de la stabilité et du développement en Asie du Sud-Est, à un moment où la Malaisie s’apprête à assumer la présidence de l'organisation en 2025, a-t-il conclu.

VNA/CVN