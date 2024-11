Le Vietnam et le Cambodge renforcent leurs relations amicales

L’ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, a souligné l’importance de la visite du président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân, au Cambodge du 21 au 24 novembre dans les relations bilatérales, ainsi que des activités bilatérales et multilatérales dans le cadre de cette visite.

Le président de l'AN du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la tête d'une délégation de haut rang du Parti et de l'État vietnamiens, effectuera une visite officielle au Cambodge et participera à la XIIe Assemblée plénière de l'ICAPP ainsi qu'à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix (IPTP), du 21 au 24 novembre.

Il s'agira de la première visite officielle de Trân Thanh Mân au Cambodge en tant que président de l'AN du Vietnam. Durant son séjour, il prendra part à la XIIe Assemblée plénière de l'ICAPP et à la 11e session plénière de l'IPTP. Cette participation réaffirme l'engagement du Parti et de l'État vietnamiens à renforcer et consolider les relations de solidarité, d'amitié et de coopération avec les pays voisins, notamment le Cambodge. Elle démontre également la responsabilité du Vietnam qui joue un rôle actif au sein de la communauté internationale.

L'ambassadeur Nguyên Huy Tang a exprimé sa conviction que la visite officielle de Trân Thanh Mân au Cambodge continuerait de consolider, d’élargir, de renforcer les relations bilatérales, tout en démontrant l'engagement du Vietnam à contribuer à la résolution des enjeux régionaux et mondiaux.

Selon l’agenda, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, et son homologue cambodgien, Samdech Moha Rathsapheathika Thipadei Khuon Sudary, co-présideront la cérémonie d'inauguration du nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée nationale du Cambodge. Cet édifice de 12 étages, d'une valeur de 25 millions d'USD, a été financé par le Vietnam. Sa construction, débutant en décembre 2021, s'est achevée après près de trois ans de travaux. Le secrétaire général de l'AN cambodgienne, Leng Peng Long, l'a qualifié de symbole de l'amitié durable entre les deux nations, un patrimoine inestimable que les deux peuples s'engagent à préserver pour les générations futures.

De nombreuses opportunités

En 2024, l'ambassade du Vietnam au Cambodge a également fait don d'équipements de bureau à deux agences parlementaires cambodgiennes. Par ailleurs, les échanges de délégations parlementaires à tous les niveaux entre les deux pays se poursuivent régulièrement dans le cadre de la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale, ainsi que lors des forums régionaux et internationaux.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à respecter et à mettre pleinement en œuvre les accords et traités signés. Elles sont déterminées à construire des relations fondées sur la devise "bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme", tout en préservant la solidarité et l'amitié entre le Vietnam et le Cambodge.

Selon le diplomate vietnamien, les deux pays disposent de nombreuses opportunités pour l'expansion et le développement de leurs relations vers de nouveaux sommets. Outre les domaines de coopération traditionnels, les deux pays pourront élargir leur coopération dans d'autres tels que les technologies de l'information, les technologies numériques et propres, les technologies vertes, la transformation numérique, l'industrie de transformation et l'intelligence artificielle (IA).

Outre les mécanismes de coopération bilatérale, Nguyên Huy Tang a suggéré que les deux pays devraient également promouvoir les mécanismes de coopération multilatérale auxquels ils participent. Il a également abordé les questions prioritaires dans les relations bilatérales dans les années à venir.

Concernant la XIIe Assemblée plénière de l'ICAPP, le Vietnam, en tant que membre, a participé à toutes les éditions précédentes. Quant à la 11e session plénière du Parlement international pour la tolérance et la paix, c'est la première fois que le Vietnam y participe en tant qu'invité spécial du pays hôte, le Cambodge. La présence du président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, à ces deux conférences démontre, d'une part, le respect du Vietnam pour le rôle du Cambodge. D'autre part, elle souligne le renforcement continu du rôle, de la position et du prestige du Vietnam sur la scène internationale.

Le Vietnam est prêt à participer activement aux forums internationaux et régionaux afin de promouvoir son rôle et d'apporter sa contribution à la résolution des défis mondiaux et régionaux, dans l'optique de favoriser un monde pacifique et d'œuvrer pour le bien-être de l'humanité.

