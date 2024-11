Des perspectives du fort développement dans les relations Vietnam - République dominicaine

À l'invitation du président de la République dominicaine, Luis Rodolfo Abinader Corona et de son épouse, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse effectueront une visite officielle dans ce pays du 19 au 21 novembre.

Il s'agira de la première visite de haut niveau d'un Premier ministre vietnamien en République dominicaine depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 7 juillet 2005, a déclaré l’ambassadeur vietnamien à Cuba et en République dominicaine, Lê Quang Long, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Cette visite revêtira une importance, marquant une avancée majeure dans les relations bilatérales tout en démontrant également l'importance accordée par le gouvernement vietnamien à la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, en particulier la République dominicaine, un pays bénéficiant d'un emplacement stratégique et 7ème économie d'Amérique latine, avec un PIB d'environ 121,44 milliards de dollars en 2023.

Les relations entre le Vietnam et la République dominicaine ont connu des progrès constants dans de nombreux domaines au cours de ces 19 dernières années. La visite du Premier ministre Pham Minh Chinh a non seulement une signification politique, mais offre également des opportunités pour promouvoir la coopération économique, culturelle et de développement durable. Cela démontre la détermination du Vietnam à renforcer ses relations avec la région pour la paix et le développement commun.

À l'approche du 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques en 2025, la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh contribuera à renforcer les relations d'amitié, créant une base solide pour réaliser le potentiel de coopération entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays devraient signer un certain nombre de documents de coopération, créant un cadre juridique pour promouvoir la coopération bilatérale, a souligné l’ambassadeur Lê Quang Long.

Ces 19 dernières années, les relations entre les deux pays ont connu des résultats remarquables dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial, agricole, culturel et scientifique et technologique.

Les visites de haut niveau et les échanges fréquents de délégations démontrent le profond intérêt des deux pays pour les relations bilatérales. En 2023, la République dominicaine a ouvert son ambassade permanente au Vietnam, marquant une étape importante dans le développement des relations bilatérales. En juillet 2024, le groupe d'amitié parlementaire République dominicaine-Vietnam a été officiellement créé, démontrant la détermination des deux parties à promouvoir la coopération interparlementaire.

Dans le domaine économique, les échanges commerciaux ont considérablement augmenté, atteignant près de 120 millions de dollars en 2022 et 112 millions de dollars en 2023. Les principaux produits d'exportation du Vietnam comprennent le café, les textiles, les chaussures, les composants électroniques et produits agricoles. Les deux parties ont également conclu des accords sur les investissements dans les domaines de l'industrie, des services et du développement technologique.

Dans les forums internationaux, le Vietnam et la République dominicaine se coordonnent et se soutiennent régulièrement sur des questions communes telles que la protection de l'environnement, la réponse au changement climatique et la garantie de la sécurité alimentaire.

Le potentiel de coopération entre le Vietnam et la République dominicaine est très prometteur. En tant qu'économie à la croissance la plus rapide d'Amérique latine, la République dominicaine donne la priorité à l'attraction d'investissements dans des domaines tels que les infrastructures, l'agriculture, les énergies renouvelables, les télécommunications et la transformation numérique, a fait savoir l’ambassadeur Lê Quang Long.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays peuvent renforcer leur coopération dans le domaine du commerce et des investissements en mettant en œuvre les accords existants, notamment dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la technologie, des énergies renouvelables et de l'exploitation des ressources naturelles, des télécommunications...

Les deux pays ont pour objectif de porter le commerce bilatéral à 500 millions d'USD ces 4 à 5 prochaines années. Les entreprises vietnamiennes, qui investissent dans les pays de la région Amérique latine-Caraïbes, peuvent également profiter des opportunités d'accès au marché de la République dominicaine et, de là, se développer vers d'autres marchés de la région.

En outre, les deux parties peuvent également promouvoir la coopération dans le secteur de la santé, organiser de nombreux programmes d'échanges culturels et éducatifs, promouvoir les destinations touristiques, partager de technologies dans les énergies renouvelables, les télécommunications, la mise en œuvre de projets de protection de l'environnement et l'amélioration de l'efficacité de la gestion et de l'exploitation des ressources naturelles.

Sur la scène internationale, le Vietnam et la République dominicaine continuent de se soutenir et de coopérer étroitement au sein d'organisations telles que l'ONU, l'OMC et d'autres forums multilatéraux pour promouvoir les Objectifs de Développement Durable et protéger la paix, la stabilité et le développement dans leurs régions et dans le reste du monde, a conclu l’ambassadeur Lê Quang Long.

VNA/CVN