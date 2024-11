Des chercheurs chinois apprécient l'article sur la lutte contre le gaspillage du chef du PCV



Le récent article sur la lutte contre le gaspillage du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, présente de manière approfondie et complète une autre tâche importante que le Vietnam doit accomplir, face à l'opportunité historique de "l'ère du progrès de la nation". C’est la lutte contre le gaspillage et la pratique de l'épargne.

Photo : VNA/CVN

C’est ce qu’a estimé Ling Dequan, chercheur chinois sur le Vietnam, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Selon lui, la lutte contre le gaspillage et la pratique de l'épargne sont urgentes et très pratiques pour que le Vietnam, sous la direction justifiée du PCV, accélère son développement global afin d'augmenter les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ses deux objectifs séculaires.

Ce chercheur a hautement apprécié les réalisations dans la lutte contre la corruption au Vietnam, constatant que le travail de construction d’un système politique transparent et solide avait abouti à de nombreux résultats remarquables. C’est l’une des mesures fondamentales pour assurer le développement stable et la prospérité à long terme du Vietnam.

Concernant la lutte contre le gaspillage, selon Ling Dequan, le Parti communiste du Vietnam dirigé par le secrétaire général Tô Lâm a lancé une forte attaque contre le gaspillage.

Photo : VNA/CVN

C'est une bonne action, qui contribuera à économiser et à tirer le meilleur parti des ressources du pays, à améliorer l'efficacité du travail dans tous les secteurs et tous les domaines et mettre en œuvre efficacement les tâches, les objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du PCV et de la Xe Plénum du PCV, a-t-il indiqué.

Ling Dequan s’est déclaré convaincu que dans la nouvelle ère de développement du Vietnam, la culture de l'épargne continuerait à se répandre dans la société et que la construction d'un modèle de société d'épargne continuerait à aboutir à des résultats substantiels.

De son côté, Weiwei, chercheur chinois sur le Vietnam et chef du département de langue vietnamienne à la Radio et Télévision centrale de Chine, a indiqué que pour mettre fin au gaspillage, en plus des sanctions strictes, il était nécessaire de prendre l’habitude d’épargner, de considérer le gaspillage comme quelque chose de honteux et de condamnable, et l’épargne comme quelque chose dont on pouvait être fier.

Il est donc nécessaire de renforcer la communication, de former des mécanismes à long terme et de mettre en œuvre des mesures plus spécifiques et plus efficaces pour mettre fin au gaspillage, de considérer le gaspillage comme de la corruption, et l'épargne comme une mesure de l'efficacité publique, ainsi que d'adopter un mode de vie vert...

VNA/CVN