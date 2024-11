Le Vietnam contribue activement à promouvoir le multilatéralisme

Le Vietnam apporte toujours une contribution active et efficace à la promotion du multilatéralisme dans le monde, contribuant à la construction d'un monde de paix, de stabilité et de développement durable, a déclaré le journaliste Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam (ABRAVIET).

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le journaliste brésilien Pedro Oliveira a indiqué que les invitations fréquentes du Vietnam aux sommets du G20 ces dernières années et la présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh à l'événement de cette année à Rio de Janeiro, affirmaient le rôle, la position et le prestige croissants de la nation d'Asie du Sud-Est sur la scène internationale.

La deuxième arrivée du chef du gouvernement vietnamien au Brésil après sa visite officielle en septembre 2023 montre que le Vietnam attache une grande importance aux réunions multilatérales dans le contexte où les pays en développement s'efforcent de promouvoir la solidarité et la coopération pour un développement continu basé sur le respect de la souveraineté de chaque nation, vers la construction d’un monde plus juste, a-t-il souligné.

Cette tournée, qui coïncide avec le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et les 16 ans du partenariat intégral entre le Vietnam et le Brésil, contribuera de manière significative au renforcement des liens bilatéraux, a-t-il ajouté.

Le plus grand partenaire commercial

Durant son séjour, le Premier ministre Pham Minh Chinh assistera à l'inauguration d'une plaque commémorative en l'honneur du Président Hô Chi Minh à Rio de Janeiro, où le grand leader vietnamien vécut pendant six mois en 1912, alors qu'il était en quête d'une voie de libération du Vietnam. Le journaliste Pedro Oliveira, qui a passé de nombreuses années à faire des recherches et à écrire des livres sur le Président Hô Chi Minh, a souligné l'importance de l'événement, affirmant qu'il revêtira une grande importance dans les relations entre les peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

En ce qui concerne la coopération économique, Pedro Oliveira a déclaré que le Vietnam et le Brésil partagent de nombreuses similitudes en matière économique et commerciale, car tous deux comptent parmi les plus grands producteurs de café et de noix de cajou au monde.

Le Vietnam souhaite produire des véhicules électriques (VE) au Brésil par l'intermédiaire de Vinfast, le plus grand fabricant de véhicules électriques au Vietnam. De son côté, le Brésil souhaite collaborer dans la production de composants électroniques et de semi-conducteurs.

Pedro Oliveira a révélé qu'un forum d'affaires sera organisé prochainement pour discuter du potentiel de coopération entre les entreprises des deux pays.

Le Brésil est actuellement le plus grand partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, avec un commerce bilatéral de 7,11 milliards d'USD en 2023. Au cours des neuf premiers mois de cette année, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint près de 5,8 milliards d'USD, en hausse de 14,3% sur un an. Sur ce total, les exportations vietnamiennes vers le Brésil étaient évaluées à près de 2 milliards d'USD.

VNA/CVN