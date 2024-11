Prémisse d'un partenariat plus étroit entre le Vietnam et la Malaisie

La visite officielle du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en Malaisie symbolise la signification et l'objectif très important dans le maintien et le renforcement des relations entre le Vietnam et la Malaisie.

>> Renforcement de la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la Malaisie

>> La visite du dirigeant Tô Lâm en Malaisie contribuera à renforcer les relations bilatérales

>> Un nouvel élan pour les liens Vietnam - Malaisie

>> Vietnam - Malaisie : vers une nouvelle étape dans leurs relations commerciales

Photo : VNA/CVN

La visite officielle du secrétaire général du Comité central (CC) du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm en Malaisie symbolise la signification et l'objectif très important dans le maintien et le renforcement des relations entre le Vietnam et la Malaisie. La visite transmet également un message fort selon lequel les deux pays partagent de nombreuses similitudes et un ordre du jour commun basé sur une coopération plus large dans les politiques et approches en faveur du développement durable, de la paix et de la prospérité de l'ASEAN et de la région.

C’est ce qu’a déclaré Collins Chong Yew Keat, expert en affaires étrangères et en sécurité à l'Université de Malaisie, dans une interview accordée au correspondant de l'Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, au seuil de la visite officielle du secrétaire général Tô Lâm en Malaisie du 21 au 23 novembre.

Photo : VNA/CVN

Selon cet expert, les relations entre le Vietnam et la Malaisie sont toujours renforcées au cours des cinq dernières décennies sur la base du souhait commun des deux pays de renforcer leur coopération. Avec le plan d'action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique entre les deux pays pour la période 2021-2025, les relations de coopération Vietnam - Malaisie continueront de se renforcer. La visite du leader du Parti Tô Lâm en Malaisie créera la prémisse d'un partenariat plus étroit entre les deux parties, renforçant aussi le rôle et l'impact de l'ASEAN, sous la direction de la Malaisie.

Concernant la coopération économique, l'expert malaisien a déclaré que le Vietnam et la Malaisie s'efforçaient d'atteindre l'objectif de 18 milliards d'USD de commerce bilatéral d'ici 2025 et de 25 milliards d'USD d'ici 2030. Pour l’heure, la Malaisie est l'un des dix principaux partenaires commerciaux du Vietnam, avec le commerce bilatéral atteignant plus de 15 milliards de dollars en 2023.

Le Vietnam a considérablement amélioré son prestige économique et son rôle de leader dans la région depuis son adhésion à l'ASEAN en 1995, devenant ainsi l'une des principales économies émergentes au monde, leader dans la chaîne d'approvisionnement et le marché régional, a-t-il noté.-

VNA/CVN