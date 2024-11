Tournée du PM au Brésil et en République dominicaine

Un nouvel élan pour les relations bilatérales

La tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh au Brésil pour assister au Sommet du G20 et sa visite officielle en République dominicaine se sont achevées avec succès, démontrant le rôle, le prestige et la contribution responsable du Vietnam au règlement des questions mondiales, tout en créant un nouvel élan pour renforcer les relations entre le Vietnam et le Brésil et la République dominicaine, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Thanh Binh.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le vice-ministre a souligné que les activités efficaces du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le cadre du Sommet du G20 au Brésil avait reflété l’image d’un Vietnam dynamique, ouvert, ainsi qu'ami, partenaire fiable et membre responsable de la communauté.

Il a affirmé que la participation et les contributions du Vietnam au sommet avait transmis trois messages.

Premièrement, le Vietnam est un pays autonome et confiant. Le Premier ministre a souligné une approche globale visant à promouvoir la paix et la stabilité et à servir de base à la réduction de la pauvreté, au développement durable et à la transition énergétique, transmettant un message fort sur un Vietnam prêt à contribuer aux efforts mondiaux avec ses capacités, ses expériences et sa vision à long terme.

Deuxièmement, le Vietnam est un partenaire multilatéral fiable. Le Premier ministre a souligné le rôle du multilatéralisme et de la solidarité internationale. Il a également mis en avant la priorité nationale de placer les citoyens au centre, de les considérer comme l’objectif, la force motrice et les ressources de la croissance et du développement durable. Dans cet esprit, le Vietnam est prêt à travailler ensemble avec le G20 et la communauté internationale pour poursuivre le noble objectif de construire un monde meilleur.

Troisièmement, le Vietnam est un membre hautement responsable de la communauté internationale. La participation du Vietnam à l'Alliance mondiale contre la pauvreté, une initiative du pays hôte, le Brésil, en tant que membre fondateur, affirme son engagement à partager ses expériences, ce qui a aidé le Vietnam à atteindre 10 ans plus tôt que prévu les Objectifs du Millénaire pour le Développement des Nations unies en matière de la réduction de la pauvreté.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et le Brésil, le vice-ministre Nguyên Thanh Binh a estimé que la tournée du Premier ministre vietnamien au Brésil, dans le contexte où les deux pays célèbrent cette année le 35e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1989-2024) et le 17e de leur partenariat stratégique (2007-2024), était une bonne occasion pour les deux pays à évaluer la mise en œuvre des accords déjà signés et définir les orientations et mesures visant à promouvoir leurs liens dans l’avenir.

L’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Brésil affirme la haute confiance politique des deux pays et la détermination de leur gouvernement à rendre plus efficace, plus durable et plus substantielle la coopération bilatérale.

En outre, le fait que le Brésil soit le premier pays d'Amérique du Sud avec lequel le Vietnam a établi un partenariat stratégique marque également les progrès du Vietnam dans l'élargissement de sa coopération avec l'Amérique latine, un marché potentiel, en particulier dans le contexte où le Vietnam promeut la diversification de ses marchés et sources d'approvisionnement.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

De plus, le cadre du partenariat stratégique sert de base à une coordination étroite entre les deux pays dans le règlement des questions internationales telles que la lutte contre la pauvreté, le développement durable, la réponse au changement climatique et le renforcement des liens entre l'ASEAN et l’Amérique du Sud. Cela témoigne également de l'engagement du Vietnam à approfondir ses relations avec ses partenaires mondiaux, tout en affirmant son statut de plus en plus renforcé sur la scène internationale, a ajouté le vice-ministre.

Rappelant les activités du chef du gouvernement en République dominicaine, Pham Thanh Binh a souligné que sa visite ouvrirait une nouvelle phase dans les relations des deux pays, créant un nouvel élan pour approfondir leur coopération multiforme et contribuant au développement de chaque pays, au maintien de la paix, de la stabilité et au développement dans les deux régions et dans le monde.

Les deux parties continueront à accroître les échanges de délégation et les contacts de haut niveau, à mettre en œuvre efficacement le mécanisme du Comité mixte sur la coopération commerciale et technique ainsi que promouvoir les négociations sur la signature d’accords de coopération pour créer un cadre juridique en faveur une coopération bilatérale durable et à long terme, en particulier dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la culture, de l'éducation, de la formation et du tourisme, a ajouté le vice-ministre.

