Les relations Vietnam - Malaisie sont promues dans divers domaines

La coopération dans l’économie, l’investissement, le commerce et le tourisme est un point lumineux des relations stratégiques Vietnam - Malaisie, tandis que les deux pays promeuvent de plus en plus la diplomatie populaire et les échanges culturels.

Ces remarques ont été prises par le Pr.-Dr. Awang Azman Awang Pawi, analyste sociopolitique à l'Université de Malaya, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Rappelant l’établissement du partenariat stratégique entre les deux pays en 2015, il a constaté que le principal pilier des relations Malaisie-Vietnam sous la direction du Premier ministre Anwar Ibrahim est un partenariat économique.

Le commerce bilatéral a atteint près de 10 milliards de dollars au cours des huit premiers mois de 2024, en hausse de 15,2% sur un an. L'essor des échanges commerciaux bilatéraux témoigne de l'engagement des deux pays à promouvoir des liens économiques plus étroits et à élargir leurs portefeuilles commerciaux, a-t-il analysé.

L'un des domaines dans lesquels la Malaisie et le Vietnam souhaitent particulièrement coopérer est la haute technologie et l'innovation numérique. Les progrès du Vietnam en matière de technologie et de numérisation en font un partenaire idéal pour la Malaisie dans ce secteur.

Le professeur Awang a estimé que la coopération bilatérale dans l’investissement sera également renforcée. L'expertise de la Malaisie dans le développement des infrastructures, la certification Halal et les énergies renouvelables, offre de nombreuses opportunités aux entreprises vietnamiennes voulant coopérer avec des partenaires malaisiens.

L'intérêt du Vietnam à développer son industrie Halal et l’expertise de la Malaisie dans ce domaine peuvent ouvrir la voie aux entreprises vietnamiennes pour avoir un accès au marché mondial du halal, estimé à des billions de dollars, tout en favorisant la coopération économique entre les deux pays, a indiqué l’expert malaisien.

Le tourisme est un autre domaine important pour la coopération économique bilatérale. La Malaisie est le 2e marché pourvoyeur de touristes au Vietnam au sein de l'ASEAN, avec plus de 360.000 touristes au Vietnam au cours des neuf premiers mois de 2024.

Concernant les perspectives des relations bilatérales lorsque la Malaisie assumera la présidence tournante de l'ASEAN en 2025, le professeur Awang a estimé que les deux pays pourront se concentrer sur des questions clés telles que l'innovation numérique, l'inclusivité et la durabilité, qui sont des domaines dans lesquels la coopération du Vietnam deviendra très importante.

En 2025, lorsque la Malaisie assumera la présidence de l'ASEAN, les relations entre la Malaisie et le Vietnam seront très importantes pour l'objectif de promouvoir un avenir prospère et durable pour l'ensemble de la région, a-t-il conclu.



