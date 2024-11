La présence du Vietnam au Sommet du G20 consolide son prestige dans le monde

La présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au Sommet du G20 au Brésil consolide le rôle et la position croissants du Vietnam sur la scène internationale et régionale, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi, à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le voyage du chef du gouvernement vietnamien dans le plus grand pays d’Amérique du Sud, du 16 au 19 novembre, pour participer au Sommet du G20 à Rio de Janeiro, à l’invitation du président hôte Lula da Silva, offre également des opportunités pour promouvoir le commerce, l’investissement et la coopération avec les pays membres, a indiqué l’ambassadeur du Vietnam au Brésil, Bùi Van Nghi.

Le fait que le Vietnam ait été fréquemment invité aux conférences du G20 ces dernières années reflète les contributions importantes du pays aux mécanismes multilatéraux, en plus de démontrer sa capacité et sa responsabilité envers les organisations internationales, a déclaré le diplomate.

Il a souligné que son Vietnam a démontré un engagement fort en faveur de la coopération multilatérale, contribuant aux débats mondiaux sur le développement durable, la sécurité et les changements climatiques.

Photo : VNA/CVN

L’un des sujets qui seront abordés lors du sommet est la lutte contre la pauvreté et le développement durable. À cet égard, il a rappelé que le Vietnam a cessé d’être l’un des pays pauvres du monde et est désormais devenu l’une des économies à la croissance la plus rapide.

Entre 1989 et 2023, a-t-il noté, le PIB par habitant du Vietnam a été multiplié par 40. En 1993, le taux de ménages pauvres dans le pays était supérieur à 58%, mais en 2021, ce chiffre n’était que de 2,23%. Le revenu par habitant en 1993 atteignait 185 dollars, et à la fin 2023, ce chiffre était de 4.284 dollars.

Il a souligné que le Vietnam peut servir de pont entre les pays développés et les pays en développement, en présentant les opinions et les besoins de ces pays dans les affaires mondiales.

La visite du Premier ministre a lieu alors que le Vietnam et le Brésil célèbrent le 35e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques et le 16e anniversaire du Partenariat global entre les deux pays, a déclaré le diplomate, ajoutant qu’il s’agissait d’une opportunité de renforcer davantage la coopération bilatérale dans d’autres domaines tels que la production alimentaire Halal, le sport et le tourisme.

Les relations entre le Vietnam et le Brésil sont plus fortes que jamais. La présence du chef du gouvernement vietnamien à ce sommet du G20 montre le fort soutien mutuel. La volonté politique de nos dirigeants et des Brésiliens portera bientôt les relations vers de nouveaux sommets, a révélé le diplomate.

Le Brésil, premier partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine, constitue un marché potentiel pour les entreprises. Le Brésil est la porte d’entrée du Vietnam vers les marchés d’Amérique latine, tandis que le Vietnam est la porte d’entrée des entreprises brésiliennes pour pénétrer le marché de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et d’autres pays asiatiques, a-t-il déclaré.

Le Vietnam souhaite que le Brésil encourage le démarrage rapide des négociations sur l’accord de libre-échange entre le Vietnam et le Marché commun du Sud (Mercosur), a conclu Bùi Van Nghi.

VNA/CVN