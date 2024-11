Un nouvel élan pour les liens Vietnam - Malaisie

À l'invitation du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et de son épouse, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite officielle en Malaisie du 21 au 23 novembre.

Photo : VNA/CVN

La visite revêt une signification particulièrement importante, contribuant à promouvoir la solidarité entre les membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et démontrant la cohérence de la politique étrangère du Vietnam qui attache une grande importance aux relations d’amitié de bon voisinage et au partenariat stratégique avec la Malaisie, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Malaisie, Dinh Ngoc Linh, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) sur les relations de coopération entre les deux pays.

Il s'agit de la visite du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam en Malaisie au cours des 30 dernières années. Le secrétaire général Tô Lâm aura des entretiens et rencontres importants avec les hauts dirigeants malaisiens.

Les deux parties vont discuter de la consolidation de la confiance politique, du renforcement de la coopération dans la sécurité et la défense, l'économie, le commerce, l'investissement, le travail, le tourisme, les échanges entre les peuples... de l’élargissement de la coopération dans d'autres domaines potentiels tels que la transformation numérique, l'économie numérique, l'économie verte, l'agriculture de haute technologie, l’industrie halal... En outre, les dirigeants des deux parties vont échanger franchement et en toute confiance sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la Mer Orientale et l’économie maritime.

Ils vont convenir de grandes orientations pour renforcer la coordination entre les deux pays lors des forums régionaux et internationaux, notamment dans le cadre de l'ASEAN.

En 2025, la Malaisie assumera la présidence de l'ASEAN, le Vietnam continuera certainement à se coordonner étroitement avec le pays et les autres membres de l'ASEAN pour maintenir et promouvoir la solidarité ainsi que la centralité de l'ASEAN, garantissant ainsi la mise en œuvre pleine et efficace de la Vision de la Communauté de l'ASEAN 2025 ainsi que les stratégies et initiatives pour édifier une communauté ASEAN harmonieuse, cohésive et riche en identité, capable de répondre aux problèmes émergents dans la région et dans le monde, a affirmé le diplomate.

Lors des récentes rencontres bilatérales, les dirigeants vietnamiens ont affirmé à plusieurs reprises leur engagement à soutenir la Malaisie dans sa présidence de l'ASEAN en 2025. Le Vietnam souhaite la Malaisie se coordonne étroitement avec le Vietnam et d'autres pays pour maintenir la position commune de l'ASEAN sur les questions régionales et internationales, y compris la question de la Mer Orientale.

Pilier important

À propos de la coopération économique, commerciale et d'investissement, Dinh Ngoc Linh a affirmé qu’il s’agissait de l'un des piliers importants et un axe prioritaire pour le développement du partenariat stratégique Vietnam - Malaisie. La Malaisie est actuellement le deuxième partenaire commercial au sein de l'ASEAN du Vietnam et son 11e au monde.

Photo : VNA/CVN

Dans le domaine de l'investissement, la Malaisie est également actuellement le deuxième investisseur au sein de l'ASEAN au Vietnam et se classe au 11e rang sur 143 pays et territoires investissant au Vietnam avec un capital social total de plus de 13 milliards d'USD.

Le commerce bilatéral est passé de plus de 8 milliards d'USD en 2014 à plus de 14 milliards d'USD en 2022. Les deux parties s'efforcent de le porter à 18 milliards dans un avenir proche.

Afin d’atteindre de nouveaux résultats, les deux parties doivent trouver de nouvelles orientations de coopération tels que celle dans le développement de l’économie numérique et la connexion énergétique et aussi dans l’industrie halal.

Les échanges entre les peuples sont toujours renforcés et continueront d'être maintenus et deviendront l'un des moteurs du développement des relations entre les deux pays, a conclu le diplomate.

VNA/CVN